Тищенко з колегою відзначилися поведінкою у Раді (фото)

У парламенті було ухвалено рішення про запрошення представників Паралімпійської збірної команди України на пленарне засідання

У вівторок, 7 квітня, у Верховній Раді були гості – українські паралімпійці, які також виступили перед парламентом. Однак у ході їхнього візиту стався конфуз — спортсмени не змогли спокійно піти із зали, оскільки їхній шлях буквально перегородили народні депутати Микола Тищенко та Андрій Клочко.

Про це у своєму Telegram-каналі розповіла народний депутат Мар’яна Безугла. За її словами, Тищенко та Клочко стали в проході між рядами та хотіли від кожного паралімпійця рукостискання та селфі.

"А ось Тищенко та Клочко стали у проході між сидіннями і не пускали паралімпійців без рукостискань і селфі. Кожного", — пише Безугла під відповідною фотографією.

До виходу спортсменів до зали голова Верховної Ради Руслан Стефанчук оголосив, що 14-ті зимові паралімпійські ігри 2026 року відбулися з 6 по 15 березня в італійській республіці. За підсумками участі спортсмени Національної збірної команди України здобули 19 нагород з парабіатлону та паралижних перегонів. Ще 3 золоті, 8 срібних та 8 бронзових. За загальною кількістю нагород Україна посіла 3 місце та 7 місце за кількістю отриманих золотих нагород.

"Телеграф" зазначає", що на прямій трансляції з ВР видно, як після виступу спортсменів, Тищенко та Клочко стоять у проході, де ті мають йти. Судячи з кадрів, з ними вони обмінялися потисками рук.

