Глава Білого дому показав зображення журналістам Fox News

Фото з главою Росії Володимиром Путіним стало єдиним груповим знімком президента США Дональда Трампа, розміщеним у кімнаті Пальмової Білого дому.

У сюжеті Fox News, де Трамп провів екскурсію резиденцією, на стіні можна побачити чотири фотографії з Трампом. На трьох із них він зображений один, а на четвертому – разом із російським президентом.

На знімку Путін і Трамп разом стоять на трибуні, встановленій в аеропорту Анкоріджа, де пізніше відбулася розмова двох лідерів. Можливо, главі Білого дому подобається згадувати своє знамените рукостискання, яке йому особливо вдалося з керівником Кремля. Нагадаємо, що під час нещодавньої зустрічі із Сі Цзіньпіном, китайський лідер успішно переграв Трампа.

Trump has a special place for Putin in the White House



Fox News showed the interior of the White House’s Palm Room, where Donald Trump keeps photographs associated with his presidency.



Notably, among the many pictures on display, only one shows Trump with another person —… pic.twitter.com/KDa6Nq4SEc — NEXTA (@nexta_tv) May 31, 2026

Спільне фото глав США та Росії у дерев’яній рамі вивішене над портретом американського президента у знаменитій червоній кепці зі своїм передвиборчим гаслом Make America Great Again, що перекладається як "Зробимо Америку знову великою".

Варто зазначити, що Пальмова кімната розташована поряд з Овальним кабінетом і використовується для зустрічей із гостями та проведення офіційних заходів.

Раніше фінський депутат Європарламенту Пекка Товері заявив, що скептично ставиться до ролі США у переговорному процесі щодо України, оскільки поведінка президента Дональда Трампа робить їх непередбачуваною. Він також послався на когнітивний стан американського лідера та його стійке ставлення до Путіна. "Трампу просто подобається Путін — нічого з цим не зробиш", — сказав Товері.