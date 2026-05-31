Трамп повісив у Білому домі фото із Путіним: що це за знімок і де саме висить (відео)

Марія Назарова
Рукостискання Дональда Трампа та Володимира Путіна в Анкориджі Новина оновлена 31 травня 2026, 12:38
Рукостискання Дональда Трампа та Володимира Путіна в Анкориджі. Фото Getty Images

Глава Білого дому показав зображення журналістам Fox News

Фото з главою Росії Володимиром Путіним стало єдиним груповим знімком президента США Дональда Трампа, розміщеним у кімнаті Пальмової Білого дому.

У сюжеті Fox News, де Трамп провів екскурсію резиденцією, на стіні можна побачити чотири фотографії з Трампом. На трьох із них він зображений один, а на четвертому – разом із російським президентом.

На знімку Путін і Трамп разом стоять на трибуні, встановленій в аеропорту Анкоріджа, де пізніше відбулася розмова двох лідерів. Можливо, главі Білого дому подобається згадувати своє знамените рукостискання, яке йому особливо вдалося з керівником Кремля. Нагадаємо, що під час нещодавньої зустрічі із Сі Цзіньпіном, китайський лідер успішно переграв Трампа.

Спільне фото глав США та Росії у дерев’яній рамі вивішене над портретом американського президента у знаменитій червоній кепці зі своїм передвиборчим гаслом Make America Great Again, що перекладається як "Зробимо Америку знову великою".

Фото Путіна у Білому домі
Варто зазначити, що Пальмова кімната розташована поряд з Овальним кабінетом і використовується для зустрічей із гостями та проведення офіційних заходів.

Раніше фінський депутат Європарламенту Пекка Товері заявив, що скептично ставиться до ролі США у переговорному процесі щодо України, оскільки поведінка президента Дональда Трампа робить їх непередбачуваною. Він також послався на когнітивний стан американського лідера та його стійке ставлення до Путіна. "Трампу просто подобається Путін — нічого з цим не зробиш", — сказав Товері.

