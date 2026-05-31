Ці фрукти не можна зберігати в холодильнику: експерти пояснили поширену помилку

Більшість людей звикли зберігати всі фрукти в холодильнику, вважаючи, що так вони довше залишаються свіжими.

Однак експерти попереджають: для частини фруктів це не працює — низькі температури можуть погіршувати їхній смак, текстуру та аромат. Про це йдеться на порталі "dnevno.hr".

Йдеться насамперед про так звані клімактеричні фрукти — ті, що продовжують дозрівати навіть після збору. Якщо їх передчасно помістити в холод, процес дозрівання сповільнюється або зупиняється, через що плоди можуть ставати борошнистими, водянистими або втрачати солодкість.

До фруктів, які не рекомендують зберігати в холодильнику на етапі дозрівання, зазвичай відносять банани, персики, нектарини, сливи, манго, авокадо та ананаси. Особливо чутливі кісточкові плоди — персики та нектарини. Вони швидко втрачають аромат і стають менш соковитими, якщо охолодити їх завчасно.

Фахівці радять залишати такі фрукти при кімнатній температурі до повного дозрівання. Лише після цього їх можна ненадовго покласти в холодильник, щоб трохи продовжити термін зберігання.

Водночас не всі фрукти реагують на холод однаково. Яблука, виноград, цитрусові та ягоди добре переносять низькі температури, і саме холодильник допомагає їм довше залишатися свіжими та хрусткими.

Окремо експерти звертають увагу на вплив етилену — природного газу, який виділяють деякі фрукти, зокрема яблука та банани. Він прискорює дозрівання сусідніх плодів, тому їх не варто зберігати разом із чутливими фруктами.

Оптимальним варіантом для більшості недозрілих фруктів залишається зберігання при кімнатній температурі, у сухому місці без прямих сонячних променів.