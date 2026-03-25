Микола Тищенко з’явився з незвичним аксесуаром у Раді та став героєм мемів (фото)
Нардеп вирішив кардинально змінити імідж
У Верховній Раді — новий сезон, новий дрес-код і, здається, новий мем. Народний депутат Микола Тищенко з’явився у сесійній залі з незвичним аксесуаром — цвікером на обличчі. І поки офіційних коментарів щодо такого стилю не було, соцмережі вже зробили свою роботу.
У Threads користувачі не стримують фантазію. Мовляв, з таким аксесуаром нардеп отримав "новий мемний потенціал". Інші додають, що "кожен його виступ у Раді — це окремий вид мистецтва".
Не стримують себе і коментатори дописів. Тищенка вже встигли порівняти з "Мсьє Ніколя", "американським генералом", "Дамблдором" і навіть із Лаврентієм Берією — радянським державним та політичним діячем, який входив до найближчого оточення Сталіна та очолював НКВС.
Окремий вайб — коментарі в стилі: "Це що окуляри з дитячого набору… Лікар Ай болить". Інтернет, як завжди, не підвів.
До слова, цвікер — це різновид окулярів без дужок, які тримаються на носі завдяки спеціальному затискачу. Назва походить від німецького Zwicker — буквально "той, що щипає", бо аксесуар трохи притискає перенісся.
Чи стане цвікер новим фірмовим стилем депутата — питання відкрите. Але мережу йому точно вдалося повеселити.
Раніше "Телеграф" розповідав, що українці висміяли в мережі Тищенка через його "прибирання" снігу. Він кинув пару лопат снігу, а потім сказав: "Ми переможемо навіть сніг".