Микола Тищенко з’явився з незвичним аксесуаром у Раді та став героєм мемів (фото)

Нардеп вирішив кардинально змінити імідж

У Верховній Раді — новий сезон, новий дрес-код і, здається, новий мем. Народний депутат Микола Тищенко з’явився у сесійній залі з незвичним аксесуаром — цвікером на обличчі. І поки офіційних коментарів щодо такого стилю не було, соцмережі вже зробили свою роботу.

У Threads користувачі не стримують фантазію. Мовляв, з таким аксесуаром нардеп отримав "новий мемний потенціал". Інші додають, що "кожен його виступ у Раді — це окремий вид мистецтва".

Микола Тищенко із цвікером на носі. Фото: Threads

Не стримують себе і коментатори дописів. Тищенка вже встигли порівняти з "Мсьє Ніколя", "американським генералом", "Дамблдором" і навіть із Лаврентієм Берією — радянським державним та політичним діячем, який входив до найближчого оточення Сталіна та очолював НКВС.

Окремий вайб — коментарі в стилі: "Це що окуляри з дитячого набору… Лікар Ай болить". Інтернет, як завжди, не підвів.

До слова, цвікер — це різновид окулярів без дужок, які тримаються на носі завдяки спеціальному затискачу. Назва походить від німецького Zwicker — буквально "той, що щипає", бо аксесуар трохи притискає перенісся.

Микола Тищенко в Раді. Фото: Threads

Чи стане цвікер новим фірмовим стилем депутата — питання відкрите. Але мережу йому точно вдалося повеселити.

