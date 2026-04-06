В "Сільпо" впала ціна на сир до Великодня: в інших магазинах він майже на 30 гривень дорожчий

В українських супермаркетах змінилася вартість популярної молочної продукції. Суттєво знизилася ціна на кисломолочний сир відомого бренду.

Йдеться про сир "Ферма" кисломолочний 5%, 350г. "Телеграф" порівняв ціни на цей товар у чотирьох популярних торгових мережах України: "Сільпо", "Фора", "Ашан" та Varus.

Де купувати вигідніше

Згідно з результатами моніторингу, найпривабливішу ціну пропонує мережа "Сільпо". Там упаковка сиру "Ферма" коштує 69,90 грн.

Скільки коштує кисломолочний сир в інших магазинах

У мережі "Фора" такий самий сир коштує 75,90 грн.

В "Ашані" вартість становить 99,00 грн.

У магазинах Varus за упаковку також доведеться віддати 99,00 грн.

Таким чином, купуючи цей продукт у "Сільпо", можна заощадити 29,10 грн порівняно з "Ашаном" чи Varus. Тобто в інших магазинах цей сир дорожчий майже на 42%.

Різниця між найвигіднішою ціною та пропозицією у найближчого конкурента ("Фора") становить 6 гривень.

Нагадаємо, що ціни в супермаркетах можуть змінюватися залежно від термінів дії акційних пропозицій та регіону розташування магазину.

