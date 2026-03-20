"Не для бідних". Українцям пояснили, кому вигідний кешбек на пальне

Економісти показали, які ризики є від програми

Кешбек на пальне — новий для українців. Запрацював від 20 березня 2026 року і діятиме до 1 травня.

Наскільки ця ідея актуальна для України, чи зможе вплинути на соціальну, та чим потенційно може нашкодити, "Телеграф" запитав у експертів.

Координатор експертних груп Економічної експертної платформи Олег Гетман зауважив, що від кешбеку виграє тільки великий бізнес. Він не розповсюджується на найбідніші категорії: "В цьому кешбеку немає сенсу ніякого, бо він для окремих категорій, далеко не самих бідних категорій, власників авто, і на повністю імпортний товар, на імпортне пальне, дизель, бензин, газ, який ми імпортуємо".

Він порівняв введення кешбеку через коливання ціни з сезонним зростанням вартості цін на овочі. "В бюджеті реально коштів дуже мало залишилось, дефіцит бюджету величезний, а міжнародники не поспішають надавати нам нові транші допомоги через нездатність парламенту проголосувати за важливі євроінтеграційні закони", — резюмував фахівець.

Економічний експерт, кандидат наук з державного управління Юрій Гаврилечко зауважив, що максимально отримати кешбек можна тільки на приблизно 100 літрів бензину на місяць — 1000 грн, і повернення вартості буде саме приватним особам, тож на рівень цін це не вплине, хіба що — на рівень споживання. Враховуючи обмеження суми, на думку експерта "можна прогнозувати певні зміни в структурі споживання продуктів та товарів".

Нагадаємо, загалом у межах кешбеку можна отримати 3000 грн максимум. Третина з цих грошей може бути поверненням вартості пального. Проте, змінили й відсотки нарахувань в інших категоріях.

Економічний оглядач та шеф-редактор порталу "Фінансовий клуб" Руслан Чорний нагадує — у бюджеті не додалось доходів, є "дірка в 400 млрд грн для фінансування військових". Він впевнений — розширення нацкешбеку потенційно може мати негативні наслідки.

"Напевно самим цинічним виглядає історія, що гроші на єБачок (як влучно цю програму назвав депутат Ярослав Железняк), візьмуть з фонду на підтримку переміщених осіб.

Це означає що деякі українці, які хотіли би повернутися в Україну з-за кордону, в яких зруйновано житло, не повернуться, бо житло не побудували, а ці гроші роздали іншим", — каже Чорний та наголошує — сама ідея компенсації за пальне, яке вже не здешевшає виглядає дивно.

