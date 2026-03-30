Скандал на концерті пам'яті Степана Гіги: Оля Цибульська "напала" на критиків через звинувачення (відео)

Глядачів не попередили, що буде фонограма і "ноунейми" на сцені

Вечір пам’яті легендарного артиста Степана Гіги, що відбувся 28 березня у столичному Палаці Спорту, замість очікуваного вшанування перетворився на епіцентр гучного скандалу. Глядачі та музичні експерти розкритикували захід за низьку якість організації, порівнявши його із "весіллям 90-х". Однією з перших на хвилю хейту відреагувала співачка Оля Цибульська.

Того дня на сцені вона з’явилася у незвичайному образі — чорних штанях кльош та білій шкіряній куртці, виконуючи хіт "Застигає вишня" під фонограму. Артистка не стала стримувати емоцій і фактично "напала" на критиків у соцмережах.

В Україні зʼявилась нова професія — контролер чужого горя. Вчора — вечір памʼяті Степана Гіги. Сьогодні хейт, що "не так" плакали і "не так" співали. Серйозно? Навіть горювати тепер треба "правильно"?. "Не плачте за мною" — співав він. Але коментатори завжди знають краще. Правда проста: ніхто не має права вчити вас горювати. Особливо ті, хто ніколи не ніс вашого болю Оля Цибульска

Музичний оглядач Роман Бутурлакін у Threads назвав позицію Цибульської незрозумілою. Він наголосив, що претензії публіки стосуються не емоцій, а технічної підготовки шоу, за яке люди платили гроші.

Якщо низька якість концерту та його технічна підготовка — це проблема глядачів, а не організаторів, то най буде. Але камон! Це Палац спорту. Мало того, що співали одні і ті ж пісні по 3-4 рази ("Цей сон" взагалі пʼять разів), так ще й дивились, як артисти у фонограму потрапити не можуть. Згадайте концерт памʼяті Кузьми… Роман Бутурлакін

Роман Бутурлакін відповів Цибульській

У коментарях глядачі, що були на заході, здебільшого підтримали критику оглядача. Підписники нарікають на відсутність живого звуку та перенасичення програми маловідомими виконавцями:

Щонайменше мали б попередити, що артисти співатимуть під фонограму (+) ("адже це телезйомка")

Думаю, що через багатьох ноунеймів, які по блату або проплачені й дуже хотіли в Палац спорту, не стали затівати таку авантюру, як живий звук

Раніше повідомлялось, що справжній фурор на концерті пам'яті Степана Гіги викликав Артем Пивоваров із переспівом "Яворини".