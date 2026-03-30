Рус

Скандал на концерті пам'яті Степана Гіги: Оля Цибульська "напала" на критиків через звинувачення (відео)

Автор
Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Роман Бутурлакін розкритикував організацію концерту на честь Степана Гіги Новина оновлена 30 березня 2026, 11:51
Глядачів не попередили, що буде фонограма і "ноунейми" на сцені

Вечір пам’яті легендарного артиста Степана Гіги, що відбувся 28 березня у столичному Палаці Спорту, замість очікуваного вшанування перетворився на епіцентр гучного скандалу. Глядачі та музичні експерти розкритикували захід за низьку якість організації, порівнявши його із "весіллям 90-х". Однією з перших на хвилю хейту відреагувала співачка Оля Цибульська.

Того дня на сцені вона з’явилася у незвичайному образі — чорних штанях кльош та білій шкіряній куртці, виконуючи хіт "Застигає вишня" під фонограму. Артистка не стала стримувати емоцій і фактично "напала" на критиків у соцмережах.

В Україні зʼявилась нова професія — контролер чужого горя. Вчора — вечір памʼяті Степана Гіги. Сьогодні хейт, що "не так" плакали і "не так" співали. Серйозно? Навіть горювати тепер треба "правильно"?. "Не плачте за мною" — співав він. Але коментатори завжди знають краще. Правда проста: ніхто не має права вчити вас горювати. Особливо ті, хто ніколи не ніс вашого болю

Оля Цибульска

Переглянути в Threads

Музичний оглядач Роман Бутурлакін у Threads назвав позицію Цибульської незрозумілою. Він наголосив, що претензії публіки стосуються не емоцій, а технічної підготовки шоу, за яке люди платили гроші.

Якщо низька якість концерту та його технічна підготовка — це проблема глядачів, а не організаторів, то най буде. Але камон! Це Палац спорту. Мало того, що співали одні і ті ж пісні по 3-4 рази ("Цей сон" взагалі пʼять разів), так ще й дивились, як артисти у фонограму потрапити не можуть. Згадайте концерт памʼяті Кузьми…

У коментарях глядачі, що були на заході, здебільшого підтримали критику оглядача. Підписники нарікають на відсутність живого звуку та перенасичення програми маловідомими виконавцями:

  • Щонайменше мали б попередити, що артисти співатимуть під фонограму (+) ("адже це телезйомка")
  • Думаю, що через багатьох ноунеймів, які по блату або проплачені й дуже хотіли в Палац спорту, не стали затівати таку авантюру, як живий звук

Раніше повідомлялось, що справжній фурор на концерті пам'яті Степана Гіги викликав Артем Пивоваров із переспівом "Яворини".

Теги:
#Концерт #Оля Цибульська #Степан Гіга #Роман Бутурлакін