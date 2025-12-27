Проміняв сцену на мандат: як змінився Юзік із "Кварталу 95" і в яких скандалах був замішаний (фото)

Юрій пішов у велику політику у 2019 році

Колишня зірка "Кварталу 95" Юрій Корявченков, у якого нібито слідчі НАБУ проводили обшуки, проміняв блискучу кар’єру гумориста на депутатський мандат. Зараз Юзік входить до партії "Слуга народу" і продовжує політичну діяльність.

Що відомо:

Юрій Корявченков (Юзік) до 2019 року був актором студії "Квартал 95", потім пішов у політику, ставши народним депутатом

Ексгуморист працює у Верховній Раді IX скликання та був замішаний у кількох скандалах

Ім’я колишнього"кварталівця"спливло під час нової операції НАБУ, але обшуки у Корявченкова слідчі не проводять

Юрій Корявченков — як змінився і чим займається

Юрій Корявченков народився 1974 року в Кривому Розі. За першою освітою він інженер-електрик, закінчив Криворізький технічний університет, згодом здобув і другу вищу освіту — економічну.

Юрій Корявченков у молодості. Фото: Юрій Корявченков/ Facebook

Творчий шлях Корявченкова розпочався у середині 1990-х із виступів у КВК. 2003 року він переїхав до Києва і став частиною студії "Квартал 95". На сцені глядачі знали його під псевдонімом "Юзік", він часто з’являвся в образі добродушного та комічного товстуна, швидко ставши одним із відомих осіб студії.

Юрій Корявченков був головним актором "Кварталу 95", Фото: Юрій Корявченков/ Facebook

Але у 2019 році Юрій кардинально змінив сферу діяльності, перейшовши з гумору у політику. Спочатку Юзік очолив виборчий штаб Володимира Зеленського у Кривому Розі, а згодом був обраний народним депутатом України від партії "Слуга народу" по округу №33.

Юзік у 2019 році пішов у політику, Фото: informator.ua

Корявченков продовжує працювати у стінах парламенту та є членом Комітету з питань транспорту та інфраструктури. Ексзірка "Кварталу 95" активно веде сторінку у Facebook, де розповідає про свою політичну діяльність, а також ділиться звітами про допомогу українській армії.

Юрій Корявченков та Володимир Зеленський, Фото: Юрій Корявченков/ Facebook

У яких скандалах був замішаний "Юзік" із "Кварталу 95"

Перший скандал навколо Юрія Корявченкова спалахнув майже відразу після його приходу до парламенту і був пов’язаний із минулим у "Кварталі 95". 2019 року журналісти помітили, як під час пленарного засідання Верховної Ради він роздавав колегам квитки на концерт "Вечірнього кварталу".

Юрій Корявченков виглядає, Фото: informator.ua

Сам нардеп пояснив, що то були безплатні запрошення, а приніс їх до парламенту лише тому, що не встигав передати всім адресатам до заходу.

У тому ж році Юзік опинився в центрі так званого "плівкового скандалу" у Кривому Розі. Колишній депутат фракції "Слуга народу" Антон Поляков опублікував аудіозапис, на якому нібито звучать голоси кількох нардепів, зокрема Юрія Корявченкова.

Юрій Корявченков працює у Раді, Фото: digital-world

На записі було обговорено спілкування з керівництвом місцевої поліції та питання впливу на ситуацію в регіоні. Корявченков підтвердив сам факт зустрічі з начальником криворізької поліції, проте категорично заперечував будь-які спроби тиску чи втручання у кадрові рішення правоохоронних органів.

Окрема увага ЗМІ та громадськості неодноразово привертала поведінку депутата на дорогах. Його ім’я регулярно спливало в повідомленнях про порушення правил дорожнього руху: то неправильне паркування, то небезпечні маневри, то участь у ДТП.

Як зараз виглядає Юзік із "Кварталу 95", Фото: Юрій Корявченков/ Facebook

У 2024 році прізвище Корявченкова знову опинилося в центрі резонансного скандалу — цього разу через нерухомість в Іспанії. У декларації нардеп зазначив, що його дружина та діти після початку повномасштабної війни отримали право користування квартирою за кордоном. При цьому адреса житла була невідома, а власником нерухомості значився іноземець. Коментувати цю ситуацію журналістам Корявченков відмовився.

Юрій Корявченков із дружиною Тетяною, Фото: Юрій Корявченков/ Facebook

Сьогодні в НАБУ розповіли про результати нової операції, де спливло ім’я Корявченкова. Бюро викрило злочинну групу, до якої входили нардепи України. У мережі почали писати, що у Юзіка проводять обшуки, але НАБУ спростували цю інформацію.

