"Ні обіцянок, ні пробачень". Продюсер Перман потролив Павліка його ж хітом (фото)

Скандал продовжує набирати обертів

Конфлікт між керівництвом головного концертного майданчика країни та народним артистом отримав продовження. Художній керівник палацу "Україна" Сергій Перман вирішив використати проти співака його ж "зброю".

Скандал навколо виступу Віктора Павліка, що відбувся 21 березня, досі не вщухає. Поки мережа обговорює деталі інциденту, Перман додав іронії у цю історію. 28 березня у своїх Instagram-сторіз продюсер опублікував нове фото.

На знімку Перман позує навпроти дзеркала, а як музичний супровід до посту він додав легендарну композицію Віктора Павліка — "Ні обіцянок, ні пробачень". Наразі невідомо, хто та у кого повинен просити вибачення.

Нагадаємо, що у березні 2026 року Перман опинився у центрі публічного конфлікту з Віктором Павліком та його дружиною Катериною Репяховою через умови проведення ювілейного концерту артиста. Перман назвав пару "страшною сім'єю" та "професійними провокаторами".

