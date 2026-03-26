Зеленський, Безугла, Коломойський та інші: українських політиків порівняли з героями "Гаррі Поттера" (фото)

Схожість між політиками та героями оцінили з гумором

Глядачам представили перший трейлер довгоочікуваного серіалу по всесвіту "Гаррі Поттера" від HBO, і він миттєво викликав бурхливу реакцію в мережі. Разом з обговореннями та першими враженнями користувачі не втрималися від жартів, почавши порівнювати українських політиків із персонажами культової кіносаги.

Автор колажу продемонстрував візуальну схожість між відомими державними діячами України та культовими персонажами кіновсесвіту Джоан Роулінг. Як виявилося, якби зйомки проходили у Києві, шукати акторів довго не довелося б.

Роль Гаррі Поттера відвели Володимиру Зеленському. Президента України вже не вперше порівнюють із головним героєм фільму, особливо після того, як глава держави почав носити очки. Той самий вольовий погляд і впізнавана оправа змусили фанатів саги визнати, що Зеленський ідеально вписується у такий образ.

Щодо Рона Візлі, то ця роль несподівано дісталася народній депутатці Мар’яні Безуглій. Ймовірно, через характерний рудий колір волосся.

Для ролі суворого Северуса Снейпа запропонували олімпійського чемпіона та народного депутата Жана Беленюка.

Але найбільший ажіотаж викликало порівняння бізнесмена Ігоря Коломойського із директором школи Хогвартс — Альбусом Дамблдором. Ймовірно, схожість полягає у сивій бороді та окулярах.

У коментарях користувачі запропонували інші варіанти. Наприклад, Дмитра Гордона порівняли з Волан-де-Мортом. А ось зіграти Геґріда міг екс-резидент Петро Порошенко, а Герміону – Юлія Тимошенко.

У мережі це викликало багато жартів:

"Гаррі Потужний: дари Європи";

"Гарі, кофє піть будеш? Аааа?";

Альбус Коломойський — це прямий те що треба Хогвардсу ";

"Чудовий. Ржу з Рона";

