"Злякався ТЦК?": Онук діда Толі нарвався на хейт через його похорон

Похорон діда Толі пройшов дуже скромно

У віці 89 років помер знаменитий український блогер Дід Толя , який разом зі своїм онуком Олександром Гусіним був зіркою TikTok. Однак чоловік зіткнувся з хейтом у мережі через скромне поховання дідуся, на якому не був присутнім через виїзд за кордон.

У Threads з’явилося відео, на якому товариш покійного діда Толі розповів, що на похороні блогера були присутні лише 15 людей, хоча він мав безліч шанувальників. Але користувачів найбільше обурила відсутність на похороні онука, якому дід Толя допомагав заробляти у мережі.

Дід Толя та онук Саша

У коментарях почали писати, що всі блогери приїжджали до нього лише заради сторіс у соцмережах і що можна очікувати було від шанувальників, якщо на похороні навіть не був присутній сам онук:

"Хто такий дід Толя? спонсор онука, якого самого на похороні не було, бо він ховається від ТЦК. Хоча, дідусь, своїми матами робив йому заробітки";

"Онук не приїхав, а чужі повинні були їхати";

"А чому онук не приїхав?";

"Ну як онук не прийшов до дідуся, то чому хтось повинен був приходити??? Дід і помер. Який би він не був, але онук міг приїхати";

"Онук був на похороні чи злякався ТЦК?".

Зазначимо, що автор сторінки "Дід Толя та Онук Саша" Олександр Гусін виїхав за кордон під час війни, але не розкрив подробиць своєї міграції з родиною до Канади, а саме Калгарі. У березні 2024 року він призупинив свій проєкт із дідусем, який допоміг їм стати зірками у соціальних мережах.

