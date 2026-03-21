Срыв наступления России приостановил переговоры? Что происходит на фронте, рассказал Снегирев

"Тройка" поделилась успехами операции на одном из направлений

Украинским военным удалось с начала 2026 вернуть 460 кв. км своих территорий. Срыв российского наступления на фронте привел к торможению переговоров, но это не останавливает ВСУ и Силы обороны.

Как отметил "Телеграфу" военный аналитик Дмитрий Снегирев, наиболее ощутимыми успехи ВСУ были именно на Днепропетровщине, где армию оккупантов отбросили более чем на 400 кв. км.

Наступательные действия на стыке Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областей продолжаются. Успешным стало продвижение наших подразделений на Александровском направлении, где почти полностью удалось восстановить контроль над оккупированной территорией Днепропетровщины.

"Россияне хотели использовать фактор Днепропетровской области исключительно как элемент политического давления на украинскую сторону во время переговоров. Речь идет о создании буферной зоны в Днепропетровской области, предусматривающей расширение географии театра боевых действий на территории, которая не входит в состав страны-оккупанта согласно указу Путина от 2022 года. Также это касается формирования прецедента территориального обмена", — говорит Снегирев.

Днепропетровское направление на карте

В результате того, что наступление было сорвано, а территории возвращаются под контроль Украины, Кремль сообщил о торможении переговорного процесса. Фактически, деоккупация территорий Днепропетровской области разрушила планы российской стороны.

"Сейчас у противника не осталось рычагов давления, чтобы давить на Украину успешными действиями на территориях", — добавляет аналитик.

В то же время, у россиян есть определенные успехи на Лиманском направлении, где зафиксировано продвижение вдоль правого берега Северского Донца в направлении Закотного. Есть угроза захвата этого стратегического населённого пункта, где расположена важная господствующая высота. Также есть продвижение в районе Платоновки и Резниковки, что дает оккупантам возможность выхода на господствующие высоты в районе населенных пунктов Кривая Лука и Каленивка, а там перекресток нескольких важных транспортных рокад.

Заткино и Кривая Лука на карте

Кроме того, оккупанты пытаются просачиваться по трассе Бахмут — Славянск. После Соледара россияне подходят фактически к селу Рай-Александровка (Краматорский район).

"Основная опасность этой ситуации в том, что Рай-Александровка расположена всего в 7 км от Славянской ТЭЦ. А от Славянской ТЭЦ до самого Славянска — 5 км. То есть фактически до Славянска расстояние примерно 12 км, а до Краматорска — примерно 16 км. Оккупанты будут использовать тактику сначала огневого контроля над локациями Сил обороны, а затем попытаются установить непосредственный контроль для создания угрозы оперативного окружения", — объясняет Снегирев.

Лиманское направление на карте

Как "Тройка" остановила наступление на новом направлении

Как сообщила пресс-служба Третьего армейского корпуса, бойцам "Тройки" удалось сорвать наступление россиян на Лиманско-Боровском направлении. Известно, что силы 1-й танковой и 20-й общевойсковой армии РФ атаковали позиции Третьего корпуса одновременно на 7 направлениях. Позже были задействованы более 500 пехотинцев, 28 единиц бронетехники и более 100 единиц мототехники — баги и квадроциклы.

Подразделения "Тройки" полностью остановили наступление: то, что должно было стать стремительным прорывом, обернулось для россиян масштабным провалом.

"Мы готовились: на разных направлениях были отработаны оборонные действия, каждая бригада имела собственный план отражения атаки. Корпус координировал эти действия — и в результате по всем направлениям удары были сорваны", — бригадный генерал Андрей Белецкий.

Заметим, что несколько недель самыми горячими направлениями фронта называли Покровское, Краматорское и Гуляйпольское. Именно здесь происходило самое большое количество боевых столкновений. Однако "Троице" удалось остановить врага на Лиманско-Боровском направлении.

