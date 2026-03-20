"Ворог не зупиниться": Зеленський про зрив весняного наступу росіян

Щодня Росія зазнає серйозних втрат

Президент Володимир Зеленський заявив, що Сили оборони та Збройні Сили України фактично зірвали наступ росіян на фронті. Усі плани Кремля на двох найзапекліших напрямках пішли шкереберть.

Про це український лідер розповів під час спілкування з журналістами. Він наголосив, що початок наступу Росії планувався на перші дні березня.

"Вони (українські військові — ред.) зірвали наступ, який планували росіяни. Це факт. Наступ повинен був бути на початку весни саме в березні. Їм не вдалося, спроб було багато, а хлопці їх зірвали. Просто молодці", — наголосив Зеленський.

Він додав, що українські бійці щодня показують свій героїзм. До прикладу, 20 березня воїни 59-ї бригади збили ворожий гелікоптер Ка-52 на Покровському напрямку.

"Кожного дня ворог несе серйозні втрати. І я думаю, що ворог не буде припиняти спроби захоплювати українську землю. Тому нам треба стояти міцно, нам всім треба допомагати нашим героям, бути вдячними", — додав президент.

Що відомо про збиття російського гелікоптера Ка-52

Гвинтокрил ліквідували 20 березня військові 59 бригади ЗСУ за допомогою FPV-дрона. Операція проходила в районі населеного пункту Надіївка Донецької області. Після аварійної посадки екіпаж гелікоптера спробував врятуватися, але бійці 414 бригади "Птахи Мадяра" ліквідували їх.

Додамо, що Ка-52 "Аллигатор" — це найдорожчий та один з найсучасніших ударних гвинтокрилів РФ. Його перший випробувальний політ відбувся у 2008 році. Ціна одного борту становить від 17 до 20 мільйонів доларів. Ка-52 має сучасну систему виявлення цілей та широкий спектр авіаційного озброєння, зокрема систему "Вихрь".

Гелікоптер Ка-52

