Не служив, але став військовозобов’язаним у 22: що не так з реєстром "Оберіг"

Юристи дали пораду, що робити, якщо таке сталося

Частина українців віком до 25 років стикається з неочікуваною ситуацією. У застосунку "Резерв+" може з’явитися статус "військовозобов’язаний".

Як пояснюють фахівці порталу "Юристи.UA", у більшості випадків це пов’язано з технічними помилками, а не реальними підставами для мобілізації.

Чи можуть мобілізувати до 25 років

За законодавством чоловіки до 25 років зазвичай мають статус призовників, а не військовозобов’язаних. Це означає, що вони не підлягають мобілізації на загальних підставах.

Втім, існують винятки. Якщо людина проходила військову службу або відповідну підготовку, вона може отримати статус військовозобов’язаного раніше. Але такі випадки поодинокі.

Чому в "Резерв+" з’являється статус військовозобов’язаного

Юристи зазначають, що найчастіше причина — звичайна помилка в базі даних.

Зокрема, 22-річний чоловік звернувся по консультацію після того, як побачив у застосунку зміну статусу, хоча не служив і не проходив підготовку.

Адвокат Андрій Карпенко пояснив, що це, ймовірно, помилка оператора ТЦК.

"Виходячи з наданої вами інформації — це помилка оператора ТЦК. Зверніться до ТЦК та СП із заявою про виправлення помилки", — зазначив він.

Інший юрист, Владислав Дерій, також вважає, що такі ситуації виникають через збої або некоректне внесення даних до реєстру.

Що робити, якщо статус з’явився помилково

Фахівці радять не зволікати та звернутися до ТЦК та СП із заявою про виправлення інформації. Дані в застосунку "Резерв+" підтягуються з реєстру "Оберіг", тому саме там потрібно вносити зміни.

Після коригування інформації в реєстрі статус автоматично оновиться і в самому застосунку.

Чому не варто ігнорувати проблему

Юристи наголошують, що навіть помилковий статус формально вважається чинним, доки його не змінять офіційно. Саме тому важливо якнайшвидше уточнити дані та усунути неточності, щоб уникнути можливих проблем у майбутньому.

