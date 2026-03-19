Не служил, но стал военнообязанным в 22: что не так с реестром "Оберіг"

Юристы дали совет, что делать, если такое произошло

Часть украинцев в возрасте до 25 лет сталкивается с неожиданной ситуацией. В приложении "Резерв+" может появиться статус "военнообязанный".

Как объясняют специалисты портала "Юристи.UA", в большинстве случаев это связано с техническими ошибками, а не реальными основаниями для мобилизации.

Могут ли мобилизовать до 25 лет

По законодательству мужчины до 25 лет обычно имеют статус призывников, а не военнообязанных. Это означает, что они не подлежат мобилизации на общих основаниях.

Впрочем, существуют исключения. Если человек проходил военную службу или соответствующую подготовку, он может получить статус ранее военнообязанного. Но такие случаи единичны.

Почему в "Резерв+" появляется статус военнообязанного

Юристы отмечают, что чаще всего причина – обычная ошибка в базе данных.

В частности, 22-летний мужчина обратился за консультацией после того, как увидел в приложении изменение статуса, хотя не служил и не проходил подготовку.

Адвокат Андрей Карпенко объяснил, что это, вероятно, ошибка оператора ТЦК.

"Исходя из предоставленной вами информации — это ошибка оператора ТЦК. Обратитесь в ТЦК и СП с заявлением об исправлении ошибки", — отметил он.

Другой юрист, Владислав Дерий, также считает, что такие ситуации возникают из-за сбоев или некорректного внесения данных в реестр.

Что делать, если статус появился ошибочно

Специалисты советуют не медлить и обратиться в ТЦК и СП с заявлением об исправлении информации. Данные в приложении "Резерв+" подтягиваются из реестра "Оберіг", поэтому именно там нужно вносить изменения.

После корректировки информации в реестре статус автоматически обновится и в самом приложении.

Почему не стоит игнорировать проблему

Юристы отмечают, что даже ошибочный статус формально считается действующим, пока его не изменят официально. Именно поэтому важно как можно быстрее уточнить данные и устранить неточности во избежание возможных проблем в будущем.

