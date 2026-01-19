Россия нанесла удары по Харькову и Запорожью — над городами поднимается дым (фото, видео)

Россия ударила по Харькову и Запорожью. В обоих городах очевидцы видят дым.

Харьков

Атака началась около 10 часов утра. Городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил об ударе по Слободскому району. Позже были зафиксированы еще прилеты. По меньшей мере, один из них — по тому же району. Предварительно сообщалось об угрозе удара баллистическими ракетами. Мониторинговые каналы сообщают, что против Харькова применяют реактивную артиллерию, кроме ракет.

Запорожье

От воздушной атаки россиян страдает и Запорожье. С 9 утра вражеские беспилотники атакуют область и областной центр. По сообщению главы ОВА Ивана Федорова, предварительно без пострадавших в Запорожье. "В отдельных районах могут быть перебои с водо-, электро- снабжением. Специалисты держат ситуацию под контролем", — отметил он.

новость дополняется