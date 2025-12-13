Зима остаточно збилася з курсу: що принесе українцям аномально тепле Різдво

Можете поки що відкласти якомога далі шубу

В Україні продовжує утримуватись метеорологічна осінь. У період різдвяних свят середня температура перевищить кліматичну норму на 1-2 градуси, а у більшості регіонів країни очікується дефіцит опадів.

Що потрібно знати:

Погода на Різдво в Україні залишиться теплою, попри невелике похолодання

Сильних холодів та снігопадів наприкінці місяця синоптики не прогнозують

Опади випадуть в основному у вигляді дощу та мряки

Температура в Україні на Різдво трохи знизиться, проте для грудня погода залишиться теплою, заявила у коментарі unian завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології українського Гідрометеорологічного інституту Віра Балабух.

За збереження поточних прогнозів погода 25 грудня буде "досить теплою". Вона зазначила, що якщо зараз температурні аномалії перевищують норму на 2-4 градуси, то надалі вони зменшаться, але все ж таки залишаться на 1-2 градуси вище за середні значення.

Прогноз погоди на найближчі дні. Фото: meteofor.com.ua

25 грудня у країні прогнозується +2…+5°C. Очікується хмарна погода без опадів.

Прогноз погоди на Різдво 25 грудня. Фото: meteofor.com.ua

Чи буде в Україні сніг на Різдво

Раніше український синоптик Ігор Кібальчич розповів "Телеграфу", що у третій декаді грудня у багатьох регіонах України прогнозуються невеликі морози та опади, переважно у вигляді мокрого снігу, місцями з дощем. Суттєвого похолодання та стійких снігопадів наприкінці місяця не очікується.

У більшості областей збережеться дефіцит опадів, при цьому основна їх частина припаде на дощ та мряку. За даними порталу ventusky, снігу на Різдво 25 грудня в Україні не очікується.

Прогноз погоди на 25 грудня. Фото: ventusky

