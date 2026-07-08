Зірка ЧС-2026 носить бутси у сумках за ціною квартири (фото)

Головний "Вікінг" Мундіалю — один із головних модників у футбольному світі

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Нападник "Манчестер Сіті" та збірної Норвегії Ерлінг Голанд виявився колекціонером елітних сумок. Вартість його колекції від Hermès вражає.

Що потрібно знати

Норвегія вийшла до чвертьфіналу Мундіалю

Голанд блискуче виступає на ЧС-2026

Ерлінг має разючу колекцію елітних сумок

Журнал Plastik підрахував, що лише кілька сумок Голанда коштують понад 500 тисяч доларів (близько 22 млн грн). Вінцем цієї колекції є Hermès Haut à Courroies (HAC) Multipockets — рідкісна, колекційна лімітована модель дорожньої сумки від французького будинку Hermès вартістю 56 тисяч доларів.

За ці гроші можна придбати квартиру у Києві й не тільки. Додамо, що Голанд віддає перевагу великим, містким сумкам, куди можна покласти все футбольне приладдя, включаючи бутси.

Birkin офіційно увійшов до футболу. Якщо раніше головним аксесуаром елітних футболістів був розкішний годинник, то Ерлінг Голанд несподівано виявився одним із найцікавіших і найзнаменитіших колекціонерів сумок Hermès. Plastik

Ерлінг Голанд із сумкою Hermès Haut à Courroies (HAC) Multipockets/Фото: instagram.com/plastik

Ерлінг Голанд із сумкою Hermes birkin hac toile/Фото: instagram.com/plastik

Ерлінг Голанд із сумкою Hermes kelly depeches/Фото: instagram.com/plastik

Ерлінг Голанд із сумкою hermes endless road hac birkin 50/Фото: instagram.com/plastik

Ерлінг Голанд із сумкою hermes birkin hac rock/Фото: instagram.com/plastik

Ерлінг Голанд із сумкою hermes endless road hac birkin 50/Фото: instagram.com/plastik

Ерлінг Голанд із сумкою hermes birkin hac cosaque/Фото: instagram.com/plastik

Ерлінг Голанд із сумкою hermes cargo birkin 35/Фото: instagram.com/plastik

Ерлінг Голанд із сумкою hermes togo maxi kelly/Фото: instagram.com/plastik

Ерлінг Голанд з сумками hermes box calf kelly II sellier та hermes rock hac birkin/Фото: instagram.com/plastik

Нагадаємо, чемпіонат світу з футболу-2026 проходить у розширеному новому форматі та одразу у трьох країнах (США, Канаді та Мексиці). На Мундіалі стартували 48 збірних, через що кількість матчів значно зросла і додалася нова стадія плей-оф.

На сайті "Телеграф" доступні розклад, результати та відеоогляди всіх матчів ЧС-2026 та сітка плей-оф. До речі, всі ігри можна переглянути в Україні. Додамо, що суперкомп’ютер назвав ймовірного переможця турніру, проте з думкою машини не погоджуються астрологи.