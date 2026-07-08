Звезда ЧМ-2026 носит бутсы в сумках по цене квартиры (фото)

Главный "Викинг" Мундиаля — один из главных модников в футбольном мире

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Нападающий "Манчестер Сити" и сборной Норвегии Эрлинг Холанд оказался коллекционером элитных сумок. Стоимость его коллекции от Hermès поражает.

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Холанд блистательно выступает на ЧМ-2026

Эрлинг обладает впечатляющей коллекцией элитных сумок

Журнал Plastik подсчитал, что всего несколько сумок Холанда стоят более 500 тысяч долларов (около 22 млн грн). Венцом данной коллекции является Hermès Haut à Courroies (HAC) Multipockets — редкая, коллекционная лимитированная модель дорожной сумки от французского дома Hermès стоимостью 56 тысяч долларов.

За эти деньги можно приобрести квартиру в Киеве и не только. Добавим, что Холанд предпочитает большие, вместительные сумки, куда можно положить все футбольные принадлежности, включая бутсы.

Birkin официально вошёл в футбол. Если раньше главным аксессуаром элитных футболистов были роскошные часы, то Эрлинг Холанд неожиданно оказался одним из самых интересных и знаменитых коллекционеров сумок Hermès. Plastik

Эрлинг Холанд с сумкой Hermès Haut à Courroies (HAC) Multipockets/Фото: instagram.com/plastik

Эрлинг Холанд с сумкой Hermes birkin hac toile/Фото: instagram.com/plastik

Эрлинг Холанд с сумкой Hermes kelly depeches/Фото: instagram.com/plastik

Эрлинг Холанд с сумкой hermes endless road hac birkin 50/Фото: instagram.com/plastik

Эрлинг Холанд с сумкой hermes birkin hac rock/Фото: instagram.com/plastik

Эрлинг Холанд с сумкой hermes endless road hac birkin 50/Фото: instagram.com/plastik

Эрлинг Холанд с сумкой hermes birkin hac cosaque/Фото: instagram.com/plastik

Эрлинг Холанд с сумкой hermes cargo birkin 35/Фото: instagram.com/plastik

Эрлинг Холанд с сумкой hermes togo maxi kelly/Фото: instagram.com/plastik

Эрлинг Холанд с сумками hermes box calf kelly II sellier и hermes rock hac birkin/Фото: instagram.com/plastik

Напомним, чемпионат мира по футболу-2026 проходит в расширенном новом формате и сразу в трех странах (США, Канаде и Мексике). На Мундиале стартовали 48 сборных, из-за чего количество матчей значительно выросло и добавилась новая стадия плей-офф.

На сайте "Телеграф" доступны расписание, результаты и видеообзоры всех матчей ЧМ-2026 и сетка плей-офф. К слову, все игры можно посмотреть в Украине. Добавим, что суперкомпьютер назвал вероятного победителя турнира, однако с мнением машины не согласны астрологи.