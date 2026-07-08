Звезда ЧМ-2026 носит бутсы в сумках по цене квартиры (фото)
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Главный "Викинг" Мундиаля — один из главных модников в футбольном мире
Нападающий "Манчестер Сити" и сборной Норвегии Эрлинг Холанд оказался коллекционером элитных сумок. Стоимость его коллекции от Hermès поражает.
Что нужно знать
- Норвегия вышла в четвертьфинал Мундиаля
- Холанд блистательно выступает на ЧМ-2026
- Эрлинг обладает впечатляющей коллекцией элитных сумок
Журнал Plastik подсчитал, что всего несколько сумок Холанда стоят более 500 тысяч долларов (около 22 млн грн). Венцом данной коллекции является Hermès Haut à Courroies (HAC) Multipockets — редкая, коллекционная лимитированная модель дорожной сумки от французского дома Hermès стоимостью 56 тысяч долларов.
За эти деньги можно приобрести квартиру в Киеве и не только. Добавим, что Холанд предпочитает большие, вместительные сумки, куда можно положить все футбольные принадлежности, включая бутсы.
Birkin официально вошёл в футбол. Если раньше главным аксессуаром элитных футболистов были роскошные часы, то Эрлинг Холанд неожиданно оказался одним из самых интересных и знаменитых коллекционеров сумок Hermès.
Напомним, чемпионат мира по футболу-2026 проходит в расширенном новом формате и сразу в трех странах (США, Канаде и Мексике). На Мундиале стартовали 48 сборных, из-за чего количество матчей значительно выросло и добавилась новая стадия плей-офф.
На сайте "Телеграф" доступны расписание, результаты и видеообзоры всех матчей ЧМ-2026 и сетка плей-офф. К слову, все игры можно посмотреть в Украине. Добавим, что суперкомпьютер назвал вероятного победителя турнира, однако с мнением машины не согласны астрологи.