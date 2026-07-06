Голанд вибив Бразилію із ЧС-2026 (відео)

Вікінги вибили з турніру грізну Бразилію

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У неділю, 5 липня, на чемпіонаті світу з футболу-2026 відбувся центральний поєдинок 1/8 фіналу. Бразилія зустрічалася з Норвегією.

Що потрібно знати

Бразилія зіграла проти Норвегії у США

Голанд оформив дубль у другому таймі

Неймар забив гол престижу у компенсований час

Матч, що проходив на "Нью-Йорк/Нью-Джерсі-стейдіум" у США, завершився перемогою Норвегії з рахунком 2:1.

Норвежці захопили контроль над м’ячем з перших хвилин, а бразильці всю гру провели другим номером в очікуванні контрвипадів. У дебюті зустрічі бразильці здобули право на спірний пенальті, проте Бруну Гімарайнш не реалізував 11-метровий.

Перемогу Норвегії приніс Ерлінг Голанд, який відзначився дублем наприкінці поєдинку. Спочатку суперфорвард відзначився з "другого поверху", а ще за кілька хвилин гарматним ударом з-за меж штрафного майданчика змусив Аліссона капітулювати знову. Бразилія зуміла забити гол престижу з пенальті — реалізував "вирок" Неймар.

Примітно, що Бразилія жодного разу у своїй історії не перемагала Норвегію (3 поразки, 2 нічиї). Ця перемога вивела Норвегію до чвертьфіналу ЧС-2026, де на Вікінгів чекає переможець матчу Мексика/Англія.

Повний відеоогляд матчу Бразилія — Норвегія буде доступний тут пізніше. Відео надане Megogo.

Нагадаємо, чемпіонат світу з футболу-2026 проходить у розширеному новому форматі та одразу у трьох країнах (США, Канаді та Мексиці). На Мундіалі стартували 48 збірних, через що кількість матчів значно зросла і додалася нова стадія плей-оф.

На сайті "Телеграф" доступні розклад, результати та відеоогляди всіх матчів ЧС-2026 та сітка плей-оф. До речі, всі ігри можна переглянути в Україні. Додамо, що суперкомп’ютер назвав ймовірного переможця турніру, проте з думкою машини не погоджуються астрологи.