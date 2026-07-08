Костюк — Паоліні: онлайн-трансляція чвертьфіналу Вімблдону-2026 (відео)

На кону вихід у півфінал та величезні призові

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У середу, 8 липня, на Турнірі Великого Шлему "Вімблдон-2026" пройдуть завершальні чвертьфінали у жіночому одиночному розряді. В одному з матчів українка Марта Костюк (№13 WTA) зіграє проти італійки Жасмін Паоліні (№17 WTA).

Що потрібно знати

Костюк вперше грає у чвертьфіналі Вімблдону

Паоліні два роки тому грала у фіналі трав’яного мейджору

Переможець заробить £900 000 (близько 53 млн грн), а той, хто програв — £480 000 (близько 28 млн грн)

На сайті "Телеграф" доступна пряма відеотрансляція матчу Костюк — Паоліні від YouTube-каналу "Суспільне Спорт". Початок ефіру о 15:30 за київським часом.

Пряма відеотрансляція матчу Костюк — Паоліні

Суперниці вперше грають одна проти одної на траві. На харді Паоліні перемагала Костюк двічі й лише раз зазнала поразки. Марта восьмий раз грає на Вімблдоні й вшосте — в основній сітці. Її найкращий результат на цьому турнірі – чвертьфінал у 2026 році. Паоліні, своєю чергою, вшосте виступає в основній сітці трав’яного мейджора. 2024 року італійка грала у фіналі.

У півфіналі Вімблдону-2026 переможець матчу Костюк — Паоліні зіграє проти переможця дуелі Лінда Носкова (Чехія) — Елізе Мертенс (Бельгія).

Нагадаємо, у 2026 році Марта досягла неймовірного прогресу. Костюк виграла титул WTA 250 у Руані, після чого сенсаційно перемогла на престижному турнірі Madrid Open. На початку літа безпрограшна серія українки на ґрунтових кортах досягла 17 матчів поспіль і завершилася у півфіналі "Ролан Гаррос-2026".