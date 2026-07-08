"Динамо" — "Університатя": де і коли дивитись матч Ліги Європи

Київський клуб розпочинає єврокубкову кампанію

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У четвер, 9 липня, київське "Динамо" стартує у першому кваліфікаційному раунді Ліги Європи УЄФА сезону 2026/27. У першій грі сезону "динамівцям" протистоїть "Універсітатя" Клуж (Румунія).

Що потрібно знати

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Матч "динамівців" покажуть в Україні на кількох платформах

У прямому етері в Україні матч "Динамо" — "Університатя" покаже медіаплатформа "Київстар ТБ" та телеканал "2+2", повідомляє пресслужба київського клубу. Початок гри о 20:00 за київським часом.

Зазначимо, гра "Динамо" — "Університатя" стане номінально домашньою для володарів Кубка України. Зустріч відбудеться у Любліні на однойменній арені. Гра-відповідь відбудеться 16 липня в Клужі. Переможець 2-матчевої дуелі вийде у другий раунд відбору Ліги Європи, а той, хто програє, вирушить у другий раунд відбору Ліги конференцій. У ЛЄ на переможця чекатиме грецький ПАОК. У ЛК на того, хто програє, чекає норвезький "Бранн".

Нагадаємо, "Динамо" кваліфікувалося до 1-го відбіркового раунду Ліги Європи, перемігши у фіналі Кубка України-2026. У фіналі турніру кияни здолали "Чернігів" (3:1).