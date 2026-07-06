Холанд выбил Бразилию из ЧМ-2026 (видео)

Викинги выбили из турнира грозную Бразилию

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В воскресенье, 5 июля, на чемпионате мира по футболу-2026 состоялся центральный поединок 1/8 финала. Бразилия встречалась с Норвегией.

Что нужно знать

Бразилия сыграла против Норвегии в США

Холанд оформил дубль во втором тайме

Неймар забил гол престижа в компенсированное время

Матч, проходивший на "Нью-Йорк/Нью-Джерси-стейдиум" в США, завершился победой Норвегии со счетом 2:1.

Норвежцы захватили контроль над мячом с первых минут, а бразильцы всю игру провели вторым номером в ожидании контрвыпадов. В дебюте встречи бразильцы получили право на спорный пенальти, однако Бруну Гимарайнш не реализовал 11-метровый.

Победу Норвегии принес Эрлинг Холанд, который отметился дублем в концовке поединка. Сначала суперфорвард отличился со "второго этажа", а еще через несколько минут пушечным ударом из-за пределов штрафной заставил Алиссона капитулировать вновь. Бразилия сумела забить гол престижа с пенальти — реализовал "приговор" Неймар.

Примечательно, что Бразилия ни разу в своей истории не побеждала Норвегию (3 поражения, 2 ничьи). Эта победа вывела Норвегию в четвертьфинал ЧМ-2026, где на Викингов ждет победитель матча Мексика/Англия.

Полный видеообзор матча Бразилия — Норвегия. Видео предоставлено Megogo.

Напомним, чемпионат мира по футболу-2026 проходит в расширенном новом формате и сразу в трех странах (США, Канаде и Мексике). На Мундиале стартовали 48 сборных, из-за чего количество матчей значительно выросло и добавилась новая стадия плей-офф.

На сайте "Телеграф" доступны расписание, результаты и видеообзоры всех матчей ЧМ-2026 и сетка плей-офф. К слову, все игры можно посмотреть в Украине. Добавим, что суперкомпьютер назвал вероятного победителя турнира, однако с мнением машины не согласны астрологи.