Збірна України здивувала Польщу: 3 удари та перемога (відео)

Синьо-жовті з новим головним тренером перемогли міцну команду Польщі

У неділю, 31 травня, збірні України та Польщі зіграли товариський поєдинок. Зустріч відбулася у Вроцлаві (Польща).

Що потрібно знати

Мальдера дебютував у збірній України

Яремчук відкрив рахунок дальнім ударом

Ярмоленко подвоїв перевагу гостей

Гра, що проходила на стадіоні "Тарчинськи Арена", завершилася з рахунком 2:0 на користь збірної України. Про це повідомляє "Телеграф".

Господарі розпочали гру бадьоріше і тривалий час контролювали хід гри, поки на 34-й хвилині Роман Яремчук дальнім ударом не прошив ворота поляків. Ще за 10 хвилин Андрій Ярмоленко подвоїв перевагу гостей, замкнувши простріл Віктора Циганкова.

У другому таймі команди зі змінним успіхом володіли ініціативою, але глядачі більше голів не побачили. Примітно, що українські футболісти завдали лише 3 удари у рамку воріт поляків.

Польща – Україна – 0:2

Голи: Яремчук, 34, Ярмоленко, 44

Попередження: Назарина, 65

Польща: Булка – Ківьйор (Потульські, 74), Кендзьора, Вишневські (Войцик, 46), – Залевські (Розга, 60), Пьйотровські (Слиш, 87), Зеліньські (Капустка, 46), Пирка (Войтушек, 60) – Петушевські (Каміньські, 46), Левандовські (Жуковські, 46), Шиманьські (Свідерські, 46)

Україна: Трубін – Романчук (Бондар, 46), Сарапій, Матвієнко, Миколенко – Назарина (Бондаренко, 82), Очеретько – Циганков (Синчук, 75), Судаков (Шапаренко, 57), Ярмоленко (Назаренко, 57) – Яремчук (Пономаренко, 57)

Додамо, що Ярмоленко близький до бомбардирського рекорду Андрія Шевченка у збірній України. У "Ярмоли" 47 голів за Синьо-жовтих, у "Шеви" — 48.

Нагадаємо, у середині травня 2026 року італієць Андреа Мальдера змінив на посаді головного тренера збірної України Сергія Реброва. Під керівництвом Сергія Станіславовича наша команда не змогла кваліфікуватись на ЧС-2026. Синьо-жовті не змогли пройти Швецію (1:3) у півфіналі плей-оф кваліфікації європейського відбору. Раніше українці не змогли потрапити на Мундіаль напряму, посівши друге місце на груповому етапі кваліфікації. Польща також провалила стиковий раунд та не потрапила на Мундіаль, програвши шведам у фінальному раунді кваліфікації (2:3).