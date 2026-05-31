Сборная Украины удивила Польшу: 3 удара и победа (видео)

Сине-желтые с новым главным тренером победили крепкую команду Польши

В воскресенье, 31 мая, сборные Украины и Польши сыграли товарищеский поединок. Встреча прошла во Вроцлаве (Польша).

Мальдера дебютировал в сборной Украины

Яремчук открыл счет дальним ударом

Ярмоленко удвоил преимущество гостей

Игра, проходившая на стадионе "Тарчиньски Арена", завершилась со счетом 2:0 в пользу сборной Украины. Об этом сообщает "Телеграф".

Хозяева начали игру бодрее и долгое время контролировали ход игры, пока на 34-й минуте Роман Яремчук дальним ударом не прошил ворота поляков. Еще через 10 минут Андрей Ярмоленко удвоил преимущество гостей, замкнув прострел Виктора Цыганкова.

Во втором тайме команды с переменным успехом владели инициативой, но зрители больше голов не увидели. Примечательно, что украинские футболисты нанесли всего 3 удара в створ ворот поляков.

Добавим, что Ярмоленко близок к бомбардирскому рекорду Андрея Шевченко в сборной Украины. У "Ярмолы" 47 голов за Сине-желтых, у "Шевы" — 48.

Польша – Украина – 0:2

Голы: Яремчук, 34, Ярмоленко, 44

Предупреждения: Назарина, 65

Польша: Булка – Кивер (Потульський, 74), Кендзера, Вишневский (Войцик, 46), – Залевский (Розга, 60), Петровский (Слиш, 87), Зелински (Капустка, 46), Пырка (Войтушек, 60) – Петушевский (Каминьський, 46), Левандовский (Жуковский, 46), Шиманьский (Свідерский, 46)

Украина: Трубин – Романчук (Бондарь, 46), Сарапий, Матвиенко, Миколенко – Назарина (Бондаренко, 82), Очеретько – Цыганков (Сынчук, 75), Судаков (Шапаренко, 57), Ярмоленко (Назаренко, 57) – Яремчук (Пономаренко, 57)

Напомним, в середине мая 2026 года итальянец Андреа Мальдера сменил на посту главного тренера сборной Украины Сергея Реброва. Под руководством Сергея Станиславовича наша команда не смогла квалифицироваться на ЧМ-2026. Сине-желтые не смогли пройти Швецию (1:3) в полуфинале плей-офф квалификации европейского отбора. Ранее украинцы не смогли попасть на Мундиаль напрямую, заняв второе место на групповом этапе квалификации. Польша также провалила стыковой раунд и не попала на Мундиаль, проиграв шведам в финальном раунде квалификации (2:3).