Як виглядали Христина та Григорій Решетніки на початку стосунків: дружина телеведучого поділилася архівними кадрами

Христина показала знімки зі свого випускного з університету

Дружина телеведучого Григорія Решетніка Христина, яка нещодавно показала "округлий животик", поділилася рідкісними архівними світлинами та згадала перші роки свого життя у столиці. З нагоди Дня Києва вона опублікувала серію сторіс, де показала себе із коханим ще зовсім юними.

Христина пригадала, як багато років тому приїхала до Києва вступати до Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Про це вона розповіла на своїй сторінці в Інстаграм.

"Приїхала навчатися в Інститут журналістики КНУ ім. Шевченка. Як же було страшно, ви собі уявити не можете, але я точно знала, що я тут залишусь і в мене все вийде. Практика, робота з 3 курсу, знайомства з тими, кого раніше бачила тільки по телевізору — це було так круто", — написала вона

Христина Решетнік у юності. Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Серед архівних світлин особливу увагу привернуло фото з випускного. На ньому Христина позує разом із батьками та молодим Григорієм Решетніком. У той час їхня історія кохання лише починалася, а про майбутнє подружнє життя вони ще тільки мріяли.

Христина Решетнік у юності з батьками і коханим. Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

На знімку майбутній ведучий "Холостяка" виглядає зовсім інакше, ніж зараз. Сама Христина постає щасливою випускницею, яка завершила навчання у виші.

Завершила добірку Христина вже сучасним сімейним фото. На ньому вона позує разом із чоловіком та трьома синами. "Київ — місце, де ми зустрілись і народили наших киян", — написала багатодітна мама.

