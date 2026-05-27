Роналду приїхав до Росії? Що відбувається (відео)

Схожу на зіркового футболіста людину помітили у Москві

Днями у Москві (Росія) нібито з’явився футболіст "Аль-Насра" та збірної Португалії Кріштіану Роналду. Проте насправді виявилося, що то був фейковий CR7.

Російські телеграм-канали та пабліки кричали про приїзд великого футболіста. Про це повідомляє "РЕН ТВ".

Смаглявий високий спортсмен у футболці під номером 7 та написом Ronaldo тренувався на стадіоні "Локомотив" у Москві, проте стало відомо, що це був лише двійник зіркового футболіста. Він прилетів до столиці РФ, щоб відзняти рекламні ролики чи кіно. При цьому двійника зустрічали фанати та ЗМІ так само, якби це був справжній КріРо.

41-й Кріштіану Роналду цього сезону на клубному рівні забив 30 голів і віддав 5 асистів у 37 матчах. Португалець забив 973 голи в кар’єрі – 831 м’яч на клубному рівні та 142 м’ячі у складі національної команди.

