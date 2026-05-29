Українські гімнастки публічно принизили Росію та Білорусь на Євро (відео)

Спортсменки влаштували своєрідну акцію протесту

У четвер, 28 травня, на чемпіонаті Європи з художньої гімнастики у Варні (Болгарія) пролунали гімни країн-агресорів. Юні українські спортсменки у цей момент продемонстрували свою громадянську позицію.

Що потрібно знати

Росію та Білорусь повернули до міжнародної гімнастики з прапором та гімном

Українки влаштували акцію протесту просто під час нагородження представників країн-агресорів

Євро з художньої гімнастики завершиться 31 травня

Українки Варвара Чубарова та Софія Країнська під час виконання гімнів країн-агресорів одягли навушники та заплющили очі. Момент потрапив у пряму трансляцію урочистої церемонії, повідомляє "Телеграф".

Чубарова здобула "бронзу" у вправах з м’ячем серед юніорів, перемогу на турнірі здобула Кіра Бабкевич із Білорусі. Країнська виграла "срібло" у вправах зі стрічкою серед юніорів, її випередила росіянка Яна Заїкіна.

"Бронзовий" виступ Чубарової

Варвара Чубарова під час церемонії нагородження/Фото: ua.tribuna.com

"Срібний" виступ Країнської

Софія Країнська під час церемонії нагородження/Фото: ua.tribuna.com

Нагадаємо, Росії та Білорусі повернули прапор та гімн у художній гімнастиці 17 травня 2026 року. Виконавчий комітет Міжнародної федерації гімнастики (World Gymnastics) на засіданні в Шарм-еш-Шейху (Єгипет) ухвалив рішення повністю зняти обмеження з країн-агресорів, які діяли щодо спортсменів із Росії та Білорусі з лютого 2022 року (повномасштабне вторгнення путінських військ в Україну). Слідом за цим санкції зняли й на континентальному рівні — European Gymnastics пустив гімнасток з РФ та Білорусі на Євро в Болгарії без обмежень.

