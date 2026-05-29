В "АТБ" цінопад на молочку: по акції можна купити "Растішку", сири, масло і не тільки (знижки до 41%)

Вартість деяких позицій знизилася майже вдвічі

У супермаркетах "АТБ" поновилися акційні пропозиції. Цього тижня зі знижками, зокрема, можна придбати молочні продукти.

"Телеграф" розповідає про те, що можна вигідно придбати в магазинах мережі до 2 червня.

Знижки у молочному відділі прямо зараз сягають 41% відсотка. Серед асортименту, якому "зрізали цінники" такі товари:

Масло "Ферма" солодковершкове 180 г подешевшало на 41% — з 126,00 до 73,90 грн.

Сир м'який "Premialle" Фелата 45%, 180 г — знижка 41%, ціна знизилась з 79,90 до 46,90 грн.

Вершки "Своя Лінія" 10%, упаковка 10х10 г — мінус 37%, з 30,60 до 19,26 грн.

Плавлені сири "Своя лінія" (вершковий, фірмовий, зі смаком грибів) по 70 г продають зі знижкою 34% — 14,90 грн замість 22,90.

Знижки в АТБ

Тверді сири "Своя лінія" 160 г (Вершковий, Гауда, Голландський) — мінус 30%, по 59,90 грн замість 85,90.

Польські сири SERENADA Gouda і Radamer по 200 г також зі знижкою 30% — 82,90 грн замість 119,90.

Серед молочних десертів — великий блок позицій "Марійка" зі знижкою 35%: сиркові десерти 150 г по 22,90 грн, порційні 130 г по 20,90 грн, комбо-набори 155 г по 30,50 грн.

Йогурти "Растішка" 207 г (персик-абрикос, полуниця, малина-чорниця) — мінус 32%, по 17,90 грн.

Кефір "Ферма" 2,5%, 0,84 кг — знижка 30%, з 69,70 до 48,51 грн.

