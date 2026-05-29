Украинские гимнастки публично унизили Россию и Беларусь на Евро (видео)

Спортсменки устроили своеобразную акцию протеста

В четверг, 28 мая, на чемпионате Европы по художественной гимнастике в Варне (Болгария) прозвучали гимны стран-агрессоров. Юные украинские спортсменки в этот момент продемонстрировали свою гражданскую позицию.

Что нужно знать

Россию и Беларусь вернули в международную гимнастику с флагом и гимном

Украинки устроили акцию протеста прямо во время награждения представителей стран-агрессоров

Евро по художественной гимнастике завершится 31 мая

Украинки Варвара Чубарова и София Краинская во время исполнения гимнов стран-агрессоров надели наушники и закрыли глаза. Момент попал в прямую трансляцию торжественной церемонии, сообщает "Телеграф".

Чубарова завоевала "бронзу" в упражнениях с мячом среди юниоров, победу на турнире одержала Кира Бабкевич из Беларуси. Краинская выиграла "серебро" в упражнениях с лентой среди юниоров, ее опередила россиянка Яна Заикина.

"Бронзовое" выступление Чубаровой

Варвара Чубарова во время церемонии награждения/Фото: ua.tribuna.com

"Серебряное" выступление Краинской

София Краинская во время церемонии награждения/Фото: ua.tribuna.com

Напомним, России и Беларуси вернули флаг и гимн в художественной гимнастике 17 мая 2026 года. Исполнительный комитет Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) на заседании в Шарм-эш-Шейхе (Египет) принял решение полностью снять ограничения со стран-агрессоров, действовавшие в отношении спортсменов из России и Беларуси с февраля 2022 года (полномасштабное вторжение путинских войск в Украину). Вслед за этим санкции сняли и на континентальном уровне — European Gymnastics пустил гимнасток из РФ и Беларуси на Евро в Болгарии без ограничений.

Ранее "Телеграф" рассказывал о Таисия Онофрийчук. Украинская гимнастка доминирует на международной арене даже после возвращения россиян.