Чи готуються українські аеропорти знову приймати літаки. У Мінрозвитку дали відповідь

Коли чекати на відновлення польотів цивільної авіації в Україні та які кроки вже зроблено

У Міністерстві розвитку громад та територій України створили робочу групу з відновлення пасажирського авіасполучення. Водночас відновлення польотів можливе виключно за умови безпеки.

Про це "Телеграфу" повідомили у профільному відомстві, в якого ми запитали, як готують відповідну інфраструктуру.

Питання "Телеграфа" до чиновників

Щоб з'ясувати реальний стан підготовки до відновлення авіасполучення в Україні, "Телеграф" спрямував офіційний запит до Міністерства розвитку громад та територій України.

Нас цікавили п'ять конкретних питань:

Чи консультувалося МЗС із Мінрозвитку щодо можливості відновлення цивільних авіарейсів у разі встановлення "авіаперемир’я"? Чи готові українські аеропорти до відновлення цивільних авіарейсів? Які аеропорти можуть першими відновити пасажирські перевезення? Про які напрямки внутрішніх та закордонних авіаперевезень може йти мова? Які українські та іноземні компанії можуть бути задіяні для авіаперевезень?

Не є найближчою перспективою?

У відповіді на запит "Телеграфу" у відомстві повідомили, що Мінрозвитку здійснює підготовчу роботу з напрацювання практичних рішень і поетапного плану відновлення авіасполучення. Робота включає оцінку стану інфраструктури, вимоги безпеки та координацію між усіма залученими сторонами.

"З цією метою наказом Мінрозвитку від 13 березня 2026 року № 511 створено відповідну Робочу групу, до складу якої включено представників профільних органів, аеропортів, авіакомпаній", – йдеться у листі.

Водночас у відомстві уточнили, що робоча група має консультативно-дорадчий характер і зосереджена на напрацюванні базових підходів та рекомендацій, які можуть бути використані після стабілізації безпекової ситуації для поетапного і безпечного відновлення авіасполучення.

"Також зазначаємо, що відновлення польотів можливе виключно за умови гарантування повної безпеки цивільної авіації. На сьогодні ключовим фактором залишається безпекова ситуація, яка не дозволяє розглядати відкриття повітряного простору як найближчу перспективу", – відповіли у Мінрозвитку.

Може бути не лише аеропортне перемирʼя

26 травня під час спілкування в кулуарах форуму "Україна – Африка. Минуле, сучасне і майбутнє відносин" міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна готова обговорювати з європейськими партнерами ідею досягнення з Росією "аеропортного" перемир’я та не лише.

"Ми (з главами МЗС країн-членів ЄС – ред.) завтра будемо це проговорювати, тому що потрібно, щоб це теж проговорилося з російською стороною. Це може бути "аеропортне" перемир'я, це може бути "енергетичне" перемир'я, це може бути "портове" перемир'я. Тобто оберімо напрямок, кейс, справу і спробуємо її вирішити у чітко визначенні часові рамки", – сказав Сибіга.

Раніше в Європі оцінили шанси на успіх "аеропортного перемир'я" з Росією. В ЄС вважають, що наряду з дипломатичними зусиллями, треба посилювати санкції проти РФ.