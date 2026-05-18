"Лада свалка": дітище російського автопрому влаштувало масову аварію під час гонки (відео)

Авто просто заглохло за кілька секунд до інциденту

Машина безпеки "Лада" стала причиною масової аварії на першому етапі Чемпіонату Росії SMP F4 2026 у Підмосков’ї. Сейфті-кар просто заглох, ледь заїхавши на трасу.

Що потрібно знати

Гонка на автодромі Moscow Raceway мало не завершилася трагедією

В аварії винна "Лада"

У мережі жартують над дітищем російського автопрому

Про це повідомляє Sport Baza. Декілька болідів отримали пошкодження, гонщики відбулися переляком.

На кадрах видно, як "машина безпеки" російського виробництва без попередження виїхала на трасу та заглохла посеред дороги. У результаті гонщики після повороту побачили перед собою перешкоду і лише дивом зуміли уникнути прямого зіткнення. Декілька болідів розвернуло через небезпечний маневр. Деякі машини виїхали за межі траси через "горе-Ладу".

Причина зупинки "Лади" не повідомляється, однак у мережі підозрюють, що винний автомобіль. Один користувач пожартував, що не можна робити "Ладу" "машиною безпеки", адже це слова антоніми. Інший зазначив, що на трасу виїхала нова модель "Лади" — "Свалка", натякаючи на її погану якість.

Додамо, що учасники гонки їздять на італійських болідах Tatuus F4-T421, які оснащені 1,4-літровим турбомотором Abarth.

