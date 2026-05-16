"Скоро моргати не зможе": коханка Путіна Кабаєва зробила невдалу пластику (відео)

Михайло Корнілов
Аліна Кабаєва та Володимир Путін Новина оновлена 16 травня 2026, 12:20
Колишня спортсменка після серії операцій виглядає неприродно

Олімпійська чемпіонка Афін із художньої гімнастики Аліна Кабаєва засвітилася на публіці з новою підтяжкою обличчя. У мережі звернули увагу нанеприродне положення брів 43-річної коханки президента РФ Володимира Путіна.

Що потрібно знати

  • Кабаєва засвітилася на публіці з новою підтяжкою обличчя
  • У мережі висміяли колишню гімнастку
  • Аліна нещодавно розбагатіла на мільярди

Російський паблік "Тулуп Тутберідзе" опублікував свіже відео з Аліною. Адмін каналу дав ролику саркастичну назву.

Аліна Кабаєва стала ще гарнішою з такими бровами.

Тулуп Тутберідзе

Російські користувачі висміяли Кабаєву, яка, ймовірно, зробила нову підтяжку обличчя. У мережі зазначили, що Аліні погано даються експерименти із зовнішністю.

Нагадаємо, Кабаєва фактично одноосібно очолила художню гімнастику у Росії. Для цього вона змістила з трону Ірину Вінер, яка звела її з Путіним. Аліна офіційно очолює Академію художньої гімнастики "Небесна грація", а також є головою ради директорів холдингу "Національна Медіа Група", до якої входить головний канал РФ — "Перший". У лютому 2026 стало відомо, що Аліна отримала мільярди рублів, що залишилися після будівництва "палацу Путіна" в Геленджику.

Теги:
#Володимир Путін #Художня гімнастика #Аліна Кабаєва