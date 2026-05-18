"Лада свалка": детище российского автопрома устроило массовую аварию во время гонки (видео)

Авто просто заглохло за несколько секунд до инцидента

Машина безопасности "Лада" стала причиной массовой аварии на первом этапе Чемпионата России SMP F4 2026 года в Подмосковье. Сейфти-кар попросту заглох, едва заехав на трассу.

Что нужно знать

Гонка на автодроме Moscow Raceway едва не завершилась трагедией

В аварии виновата "Лада"

В сети шутят над детищем российского автопрома

Об этом сообщает Sport Baza. Несколько болидов получили повреждения, гонщики отделались испугом.

На кадрах видно, как "машина безопасности" российского производства без предупреждения выехала на трассу и заглохла посреди дороги. В итоге гонщики после поворота увидели перед собой препятствие и лишь чудом сумели избежать прямого столкновения. Несколько болидов развернуло из-за опасного маневра. Некоторые машины выехали за пределы трассы из-за "горе-Лады".

Причина остановки "Лады" не сообщается, однако в сети подозревают, что виноват автомобиль. Один пользователь пошутил, что нельзя делать "Ладу" "машиной безопасности", ведь это слова антонимы. Другой отметил, что на трассу выехала новая модель "Лады" — "Свалка", намекая на ее плохое качество.

Добавим, что участники гонки ездят на итальянских болидах Tatuus F4-T421, которые оснащены 1,4-литровыми турбомоторами Abarth.

Напомним, российский вратарь Никита Хайкин хотел попасть на ЧМ-2026 по футболу. Для этого он сменил спортивное гражданство, но не выполнил ключевое условие.