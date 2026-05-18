"Виросла на історіях про відібраний дім": Джамала показала рідкісне дитяче фото з прабабусею

Співачка розповіла про втрату у родині

Відома українська співачка Джамала, яка підтримувала представницю України на Євробаченні, у День скорботи і пам’яті жертв депортації кримськотатарського народу поділилася особистими архівними кадрами та зворушливими спогадами про свою родину. Артистка опублікувала фото з прабабусею, зроблене ще в її дитинстві.

На світлині маленька Джамала позує у яскравій червоній сукенці з двома великими бантиками у волоссі, поруч — її прабабуся Назилхан у хустці. Старенька ніжно обіймає онуку.

У дописі співачка зізналася, що 18 травня для неї — не просто історична дата. Вона написала, що щороку цього дня згадує розповіді прабабусі про депортацію кримських татар — про світанок, товарні вагони та втрату доньки під час трагедії. Також артистка наголосила, що виросла на історіях про Крим, дім, який відібрали, та людей, які все життя прагнули повернутися додому.

Джамала підкреслила, що сьогодні ці спогади звучать для неї особливо болісно, а Крим залишається не минулим, а частиною її серця. Співачка вкотре нагадала про трагедію 1944 року, коли радянська влада насильно депортувала кримськотатарський народ із півострова.

Щороку 18 травня в Україні вшановують пам’ять жертв геноциду кримськотатарського народу. Для багатьох кримських татар ця дата залишається не лише сторінкою історії, а й болючим спогадом.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Віра Брежнєва у "весільній" сукні засвітилася у Каннах. Вбрання підкреслило струнку фігуру артистки, а свій образ вона доповнила розкішними коштовностями.