Запасів вистачить надовго: як зекономити на морозиві з новим лайфхаком зі знижками від касирки "АТБ"

Економія складе понад 70 грн

Популярна українська мережа супермаркетів "АТБ" запровадила для своїх покупців нову систему прогресивних знижок під назвою "гуртом дешевше". Тепер вартість деяких товарів безпосередньо залежить від кількості одиниць у чеку — чим більше берете, тим нижчою стає ціна за штуку.

Про новий лайфхак для економії розповіла касирка мережі Галина у соцмережі Threads. "Телеграф" розповість на чому можна ще зекономити.

Суть акції максимально проста: на цінниках зазначають дві вартості. Перша — стандартна, якщо ви купуєте один або два екземпляри. Друга — суттєво знижена, яка починає діяти, якщо кількість товару в чеку становить від 3 штук і більше.

Що зараз можна купити в "АТБ" гуртом

Яскравим прикладом такої економії став сезонний хіт — морозиво пломбір "Великий стакан" (85 г) від власної марки "Своя лінія". Без акції або за умови купівлі менше трьох штук його вартість становить 33,00 гривні. Проте, якщо взяти від 3 одиниць, мережа пропонує знижку у цілих -37% . Таким чином, ціна за одне морозиво падає, що дозволяє помітно заощадити на загальній сумі чека, особливо якщо купувати ласощі для всієї родини чи про запас.

Подібна пропозиція діє і на інші продукти. Наприклад, спагеті Casa della pasta (400 г, "Своя лінія") коштують 41,90 гривень за упаковку без акції. Але якщо взяти від трьох штук, ціна знижується до 24,90 гривень за одну. У підсумку три упаковки обходяться у 74,7 гривні замість 125,7 гривні, що дозволяє зекономити понад 50 гривень лише на одній покупці. Для тих, хто часто купує продукти про запас, така система може суттєво зменшити витрати.

Які є обмеження

Попри те, що знижка дозволяє заощадити майже до 40% вартості, діють певні умови. Зокрема, зазвичай встановлюється ліміт на кількість товару в одному чеку — приблизно від 3 до 6 одиниць, щоб уникнути масових закупівель для перепродажу.

Крім того, ці акційні товари стоять на полиці тільки з синьо-помаранчевими цінниками з написом "Знижка при купівлі від 3-х". На інші продукти без таких маркувань акція не поширюється.

Така система є чудовим варіантом для розумного планування бюджету, адже дозволяє створювати продуктові запаси за цінами, які є значно нижчими за середньоринкові. Головне — уважно дивитися на маркування цінників та стежити за встановленими лімітами безпосередньо на касі.

