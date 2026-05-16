Американська співачка публічно зізналася Мудрику у коханні (фото)

Дівчина знаходиться на сьомому небі від щастя

Американська актриса, співачка та інфлюєнсерка Джордін Джонс написала зворушливе повідомлення про українського футболіста "Челсі" Михайла Мудрика. Пару пов’язують романтичні стосунки.

Відповідний пост Джонс опублікувала у Tik Tok. Дівчина зазначила, що закохана у футболіста.

Я закохалася і тепер люблю 21 число кожного місяця, футбол, триматися за руки, Лондон, спільні тренування, чаювання і, найголовніше, знову себе. Джордін Джонс

Михайло Мудрик та Джордін Джонс/tiktok.com/@jordynjones

Зазначимо, Мудрик познайомився з американкою у соцмережах. Вона його заблокувала, але пізніше все-таки поспілкувалася з футболістом і навіть сходила на побачення в Парижі. Пізніше пара разом незвичайно займалася спортом.

Довідка: Джордін Джонс — популярна американська танцівниця, співачка, актриса та інфлюєнсерка. Прославилася в Інтернеті завдяки своїм каверам, які набирали мільйони переглядів у YouTube, а також участю у різних шоу. У Instagram на неї підписано близько 9 млн людей. До речі, Мудрик менш популярний (близько 2 млн підписників).

Нагадаємо, Мудрик провалив допінг-тест восени 2024 року. Вінгера було відсторонено від футболу через вживання забороненого мельдонію. "Челсі" і сам футболіст виступили із заявами, після чого клуб та гравець зберігають мовчання. Ходили чутки, що в цьому інциденті причетна російська модель, якій приписували роман з українцем, щоправда, росіянка публічно спростувала це. Крім того, була версія про "мельдонієву" корову. У червні 2025 року ЗМІ розсекретили результати допінг-проби B Мудрика, а пізніше Футбольна асоціація Англії (FA) покарала гравця максимальним баном.