Американская певица публично призналась Мудрику в любви (фото)

Девушка находится на седьмом небе от счастья

Американская актриса, певица и инфлюенсер Джордин Джонс написала трогательное сообщение об украинском футболисте "Челси" Михаиле Мудрику. Пару связывают романтические отношения.

Что нужно знать

Джонс рассказала об отношениях с Мудриком

Джордин призналась Михаилу в любви

Пара провела время вместе в Лондоне

Соответствующий пост Джонс опубликовала в Tik Tok. Девушка отметила, что влюбленна в футболиста.

Я влюбилась и теперь люблю 21-е число каждого месяца, футбол, держаться за руки, Лондон, совместные тренировки, чаепития и, самое главное, снова себя. Джордин Джонс

Михаил Мудрик и Джордин Джонс/tiktok.com/@jordynjones

Отметим, Мудрик познакомился с американкой в соцсетях. Она его заблокировала, но позже все-таки пообщалась с футболистом, и даже сходила на свидание в Париже. Позже пара вместе необычно занималась спортом.

Справка: Джордин Джонс — популярная американская танцовщица, певица, актриса и инфлюенсер. Прославилась в Интернете благодаря своим каверам, которые набирали миллионы просмотров в YouTube, а также участием в различных шоу. В Instagram на нее подписано около 9 млн человек. К слову, Мудрик менее популярен (около 2 млн подписчиков).

Напомним, Мудрик провалил допинг-тест осенью 2024 года. Вингер был отстранен от футбола из-за употребления запрещенного мельдония. "Челси" и сам футболист выступили с заявлениями, после чего клуб и игрок хранят молчание. Ходили слухи, что в данном инциденте замешана российская модель, которой приписывали роман с украинцем, правда, россиянка публично опровергла это. Кроме того, была версия о "мельдониевой" корове. В июне 2025 года СМИ рассекретили результаты допинг-пробы B Мудрика, а позднее Футбольная ассоциация Англии (FA) наказала игрока максимальным баном.