"Динамо" — "Колос": онлайн-трансляція матчу (відео)

"Динамівці" проведуть поєдинок у день народження клубу

У середу, 13 травня, київське "Динамо" зіграє проти "Колоса" у рамках центрального матчу 28-го туру Української прем’єр-ліги (УПЛ). Біло-синім потрібна лише перемога, інакше команда ризикує встановити антирекорд.

У прямому етері в Україні матч "Динамо" — "Колос" буде доступним для перегляду на YouTube-каналі Football Hub. Початок гри о 15:30 за київським часом.

Кияни приймають "Колос" на домашньому стадіоні імені Валерія Лобановського. Біло-сині не мають права на помилку, адже у день гри "Динамо" святкує 99-й день народження клубу. Крім того, цього дня 24 роки тому пішов із життя легендарний тренер столичної команди Валерій Васильович Лобановський.

Нагадаємо, "Динамо" провалило єврокубкову кампанію 2025/26, не зумівши вийти у плей-оф Ліги конференцій. У чемпіонаті України кияни борються за 4-те місце, яке цього року не дає місце в єврокубках. Проте у "динамівців" чудові шанси потрапити до 1-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи 2026/27 через Кубок України. У фіналі турніру Біло-Сині зіграють проти "Чернігова". Вирішальна гра відбудеться 20 травня на "Львів-Арені".