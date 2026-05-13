"Динамо" - "Колос": онлайн-трансляция матча (видео)

"Динамовцы" проведут поединок в день рождения клуба

В среду, 13 мая, киевское "Динамо" сыграет против "Колоса" в рамках центрального матча 28-го тура Украинской премьер-лиги (УПЛ). Бело-синим необходима только победа, иначе команда рискует установить антирекорд.

В прямом эфире в Украине матч "Динамо" — "Колос" будет доступен для просмотра на YouTube-канале Football Hub. Начало игры в 15:30 по киевскому времени.

Киевляне принимают "Колос" на домашнем стадионе имени Валерия Лобановского. Бело-синие не имеют права на ошибку, ведь в день игры "Динамо" празднует 99-й день рождения клуба. Кроме того, в этот день 24 года назад ушел из жизни легендарный тренер столичной команды Валерий Васильевич Лобановский.

Напомним, "Динамо" провалило еврокубковую кампанию 2025/26, не сумев выйти в плей-офф Лиги конференций. В чемпионате Украины киевляне борются за 4-е место, которое в этом году не дает место в еврокубках. Тем не менее у "динамовцев" отличные шансы попасть в 1-й квалификационный раунд Лиги Европы 2026/27 через Кубок Украины. В финале турнира Бело-синие сыграют против "Чернигова". Решающая игра состоится 20 мая на "Львов-Арене".