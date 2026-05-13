Єрмак посперечався в суді з журналістом через "повагу народу" (відео Яна Доброносова)

Колишній керівник апарату глави держави заявив, що кожного тижня буває на фронті

Андрій Єрмак, колишній голова Офісу президента близько полудня 13 травня прибув до Вищого антикорупційного суду. Йому мають обрати запобіжний захід, який не обрали 12 травня через те, що захист не мав часу ознайомитися з великим обсягом документів. Єрмак вже встиг вступити у суперечку з журналістом, доказуючи, що достойний поваги.

В ході спілкування з журналістами Єрмак заявив, що його поважають "багато людей з різних країн, в тому числі з нашої країни". Він додав, що люди "знають, що я чесна і порядна людина".

На уточнююче питання, чи поважає Єрмака український народ, він порадив спитати це в українського народу. Коли один з представників преси сказав, що "український народ вас не поважає", колишній глава ОП почав сперечатися.

"Знаєте, коли я кожного тижня буваю на фронті… У мене інша думка", — сказав Єрмак

Одна з журналістів запитала Єрмака, чи хтось з міжнародних партнерів, та українських військових висловив йому свою підтримку за той час, що минув з моменту завершення судового засідання 12 травня.

"Мені багато хто висловив свою підтримку, але я ж… адвокат з більше ніж 30-річним досвідом. І тому я це не використовую. Мені приємно, я побудував дуже гарні відносини з багатьма — я вчора про це говорив — і радниками з питань національної безпеки багатьох наших партнерів", — відповів колишній глава ОП.

Він також використав момент, щоб розповісти про свої здобутки на посаді начальника Офісу президента. За словами Єрмака, "завдяки в тому числі і особистим відносинам" він мав можливість говорити з міжнародними партнерами "і вночі, і вдень і так далі. Це давало певний результат".

Тому, безумовно, багато хто підтримує, але я не хотів би це використовувати … Важливо, щоб правосуддя було незалежним, без впливу … На жаль, тиск інформаційний був дуже великий всі ці місяці", — заявив Єрмак.

Telegram-канал "Украина сейчас" повідомляє про можливе перенесення засідання через тривогу. Перша частина засідання має пройти в закритому режимі, після чого в зал планували впустити журналістів.

Чому Єрмак постав перед судом

Увечері 11 травня Андрію Єрмаку оголосили підозру через розкрадання коштів на елітному будівництві у Київській області. На ексчиновника може чекати кримінальна відповідальність.

Єрмак у суді 12 травня. Фото: Ян Доброносов

У пресслужбі НАБУ повідомили, що викрили організовану групу, причетну до легалізації 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом. Вказано, що колишньому голові ОП повідомили про підозру за частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинене організованою групою або в особливо великому розмірі. Це тяжкий злочин, який карається позбавленням волі на строк від 8 до 12 років із конфіскацією майна.

"НАБУ та САП викрили організовану групу, причетну до легалізації 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом. Про підозру повідомили одного з її учасників — колишньому керівнику Офісу Президента України. Кваліфікація: ч. 3 ст. 209 КК України. Продовжуються невідкладні слідчі дії", — йдеться у повідомлені.

ВАКС 12 травня не обрав запобіжний захід Єрмаку. Його захист заявив, що не встиг ознайомитися з матеріалами справи у якій 6 томів обсягом 250 аркушів.

Справа Андрія Єрмака. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Нагадаємо, експерти поділилися з "Телеграфом" думками, чи зміниться щось для України на міжнародній арені через справу Єрмака. Вони вважають, що це не вплине на переговорні позиції Києва.