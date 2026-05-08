Зеленський зробив "подарунок" Путіну на 9 травня, але є нюанс

На сайті українського лідера зʼявився цікавий документ з координатами

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ стосовно проведення параду, присвяченого 9 травня, у Москві. Також він заявив про обмін полоненими, що планується.

Відповідний документ опубліковано на сайті голови держави.

В Указі №374/2026 йдеться, що враховуючи численні прохання, з гуманітарною метою, окресленою в перемовинах зі США 8 травня 2026 року, президент постановляє дозволити 9 травня 2026 року провести парад в Москві.

"На час параду (з 10 години ранку за Київським часом 9 травня 2026 року) територіальний квадрат Красної площі виключити з плану застосування українського озброєння", — пишеться у тексті. Проте варто зазначити, що ЗСУ має у своєму розпорядженні не тільки зброю українського виробництва.

Окрім того, в Указі наведено координати, по яких не битиме українська зброя в означений час. Це квадрат Красної площі:

55.754413 37.617733

55.755205 37.619181

55.753351 37.622854

55.752504 37.621538.

З цього випливає, що не тільки територія Російської Федерації, але й усієї Москви, окрім зазначеної ділянки, не буде захищеною від українських ударів.

Проте український лідер також повідомив, що має бути встановлений режим тиші 9, 10 та 11 травня. Він пояснив це тим, що в рамках перемовного процесу за посередництва США була отримана згода Росії провести обмін військовополонених у форматі 1000 на 1000.

"Красна площа для нас менш важлива, ніж життя українських полонених, яких можна повернути додому", — написав Зеленський.

Водночас він нагадав про принцип дзеркальності, який Україна своїми діями довела Москві.

Які іноземні гості перебуватимуть у столиці РФ 9 травня

Варто зазначити, що у 2026 році в Москві очікується невелика кількість іноземних гостей:

глава Білорусі Олександр Лукашенко

президент Лаоса Тхонглун Сисуліт

верховний правитель Малайзії султан Ібрагим

президенти невизнаних утворень Абхазії та Південної Осетії Аслан Бжанія та Алан Гаглоєв (незалежність Абхазії та Південної Осетії визнана Росією, Нікарагуа, Венесуелою, Науру та Сирією),

троє представників Республіки Сербської (державне утворення на території Боснії і Герцеговіни) — лідер Синиша Каран, голова парламенту Ненад Стевандич, голова місцевої партії Милорад Додік.

Водночас прем'єр Словаччини Роберт Фіцо, який, як повідомлялося, на парад не піде, а зустрінеться з главою РФ Володимиром Путіним окремо, вже перебуває у Москві. Там він поклав вінок до меморіалу "Могила Невідомого солдата" поблизу Кремля. Також Фіцо сказав російським журналістам, що хоче "поставити Путіну кілька запитань", і заявив про близьке завершення війни в Україні.

Нагадаємо, радник міністра оборони України Сергій Бескрестнов заявив, що Кремль дійсно боїться атаки 9 травня по Москві та Красній площі, тому стягнув на захист чималу кількість систем ППО. Удари вглиб Росії по НПЗ чи якихось заводах матимуть більше користі для України, особливо у стратегічному плані.