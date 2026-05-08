Кличко-молодший переїжджає до США: як виглядає син-гігант мера Києва (фото)

Українець виступатиме в Америці

Максим Кличко, український баскетболіст, син мера Києва та колишнього чемпіона з боксу у надважкій вазі Віталія Кличка, змінює клубну прописку. Спортсмен продовжить кар’єру в Університеті Східної Кароліни.

Про це в соцмережі Х повідомив директор зі скаутингу DraftExpress Джон Чепкевич. За його словами, 21-річний баскетболіст відмовився від пропозицій сильніших студентських команд, щоб одразу мати ігровий час на паркеті.

Як повідомляють джерела DraftExpress, Максим Кличко вирішив виступати за команду Університету Східної Кароліни. Цей центровий зростом 218 см набирає в середньому 14,9 очок та 7,9 підборів за гру у своєму проривному сезоні у молодіжній першості Франції. Він також отримував ігровий час у складі "Монако" та виступав за основну збірну України. Джон Чепкевич

Зазначимо, Максим є сином Віталія Кличка та Наталії Єгорової (колишня дружина мера Києва — Ред.). Він народився 1 квітня 2005 року, навчався у США, після чого професійно почав займатися баскетболом. Кличко-молодший уже дебютував за збірну України. Це сталося у грі відбору на чемпіонат Європи-2025 проти Португалії (88:60).

Як виглядає Максим Кличко

Максим Кличко з братом Єгором-Даніелем, батьком Віталієм та дядьком Володимиром/Фото: instagram.com/maximklitschko1

Максим Кличко у збірній України/Фото: instagram.com/maximklitschko1

Максим Кличко переходить до Університету Східної Кароліни/Фото: instagram.com/maximklitschko1

Нагадаємо, Максим зіграв за "Монако" у чемпіонаті Франції. Цікаво, що власником цього клубу є відомий підсанкційний російський олігарх Олексій Федоричев.