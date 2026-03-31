Син Кличка грає у команді російського олігарха, який пограбував Україну

Незабаром росіянин може втратити клуб

Максим Кличко, український баскетболіст, син мера Києва та колишнього чемпіона з боксу у надважкій вазі Віталія Кличка, дебютував за "Монако". Цікаво, що власником клубу є відомий підсанкційний російський олігарх Олексій Федоричев.

Що потрібно знати

Кличко-молодший уперше зіграв за "Монако" на найвищому рівні

БК "Монако" володіє російський мультимільйонер Федоричев

Росіянин організував шахрайську схему на продажі українського зерна

20-річний Кличко дебютував за "Монако" 29 березня у матчі чемпіонату Франції проти "Ле-Мана" (99:85). Українець зіграв на паркеті 4 хвилини, встигнувши виконати два підбирання, передає "Телеграф".

Пресслужба "Монако" присвятила пост у соцмережах дебюту Максима за дорослу команду. Раніше він виступав за молодіжний склад монегасків.

Зазначимо, баскетбольним клубом "Монако" володіє Олексій Михайлович Федоричев — російський мультимільйонер, колишній власник футбольних клубів "Динамо" (Москва) та "Ростов". Він став впливовою фігурою у торгівлі зерном, сірою та мінеральними добривами.

Діяльність Федоричева в Україні розпочалася на зорі 2000-х. Саме тоді він повністю викупив найбільші морські термінали у порту "Южний" під Одесою — "ТІС-Зерно" та "ТІС-Мінеральні добрива". Ця покупка стала основою для розширення його бізнесу в Україні, дозволивши контролювати перевалку приблизно 2,3 млн тонн добрив та 1,7 млн тонн зерна. Корупційні механізми російського бізнесмена були досить стійкими та змогли пережити зміну політичних режимів в Україні й лише після втечі Януковича їм зацікавилися українські правоохоронці.

За даними українського слідства, Федоричев у квітні 2014 року заплатив понад 667 тис. доларів голові ради директорів ПАТ "Державна продовольча зернова корпорація України" (ДПЗКУ), щоб укласти контракти на постачання сільгосппродукції на ринкових та вигідних умовах оплати. Зрештою, "Зернова корпорація" не отримала більшу частину коштів за продане в Саудівську Аравію зерно. Внаслідок чого державне підприємство зазнало збитків на суму понад 60 млн доларів. Ці кошти замість наповнення державної скарбниці пішли на задоволення особистих забаганок бізнесмена, включаючи купівлю замку Торре-дель-Галло у Флоренції (Італія).

Внаслідок цієї справи й на вимогу України в Італії було заарештовано майно Федоричева загальною вартістю 41 мільйон євро, а самого бізнесмена було внесено до списку санкцій України. У травні 2020 року президент України Володимир Зеленський зняв санкції з Федоричева, проте після початку повномасштабного вторгнення РФ обмеження знову набули чинності.

Додамо, що через санкції Федоричев може втратити баскетбольний клуб. Річ у тому, що його кошти заморожені й він не може погасити борги команди. Очікується, що БК "Монако" перейде у власність Князівства Монако.

Довідка: Максим Кличко – молодший син мера Києва Віталія Кличка, професійний баскетболіст. Виступає на позиції центрового. Зріст спортсмена становить 216 см. До речі, за цим показником Максим уже давно випередив свого легендарного батька (2,01 м) та дядька Володимира (1,98 м).

Максим Кличко з братом Єгором-Даніелем, батьком Віталієм та дядьком Володимиром

Нагадаємо, Кличко-молодший уже дебютував за збірну України з баскетболу. Це сталося у грі відбору на ЧЄ-2025 проти Португалії (88:60).