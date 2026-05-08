За 11 років нічого не змінилося: як зараз виглядає квартира Жанни Фріске в центрі Москви

Наталія Дума
Жанна Фріске і Дмитро Шепелєв Новина оновлена 08 травня 2026, 13:49
Жанна Фріске і Дмитро Шепелєв. Фото Колаж "Телеграфу"

За квартиру співачки її сім'я та чоловік Шепелєв судилися

Жанна Фріске — відома російська співачка, акторка та солістка гурту "Блестящие", на могилі якої проводять любовні привороти. Минуло вже понад десять років після її смерті зірки, але її родина й досі не може відпустити втрату — квартира артистки у Москві майже не змінилася.

Сестра Фріске Наталія показала, як зараз виглядає помешкання співачки. Про це повідомляють росЗМІ.

За словами Наталії, речі Жанни залишилися на своїх місцях, а сама оселя більше нагадує простір пам’яті, а не звичайне житло. Судячи з кадрів, у квартирі й досі збережена атмосфера, ніби господиня ось-ось повернеться додому.

Речі Жанни залишилися на своїх місцях. У квартирі залишилися її сукні, взуття, сумки, косметика та парфуми. На туалетному столику й досі лежать особисті речі співачки, а кімнати виглядають майже так само, як за її життя.

Одяг Жанни Фріске. Фото: скріншот з відео

Навіть ліжко акуратно застелене. За словами близьких, вони лише періодично приїжджають у квартиру, щоб прибрати, перевірити стан житла та підтримувати порядок.

Колекція взуття Жанни Фріске в її квартирі. Фото: скрішнот з відео

Чому родина не змінює квартиру

Раніше Наталія Фріске пояснювала, що сім’я свідомо вирішила зберегти квартиру майже без змін. Як розповідали родичі співачки в інтерв’ю російським медіа, вони хочуть залишити пам’ять про те, якою була Жанна за життя. Крім того, у майбутньому житло має перейти у спадок її синові Платону, якому зараз 13 років.

Що відомо про конфлікт навколо сина Жанни

Після смерті Жанна Фріске у 2015 році її син Платон залишився жити з батьком — телеведучим Дмитром Шепелєвим. Водночас між Шепелєвим та родиною співачки протягом багатьох років триває конфлікт. Родичі артистки неодноразово заявляли, що мають обмежене спілкування з хлопчиком.

Син Фріске і Шепелєва Платон
Дмитро Шепелєв із сином покійної Фріске та названою донькою Ладою. Фото:

Конфлікт між ними триває ще з часу смерті співачки. Головною причиною стали суперечки щодо виховання Платона. Також батько Фріске звинувачував її чоловіка у зникненні великої суми грошей, які були зібрані на лікування співачки. Суперечка щодо квартири навіть дійшла до суду — Шепелєв виграв суд, згідно з яким частка помешкання перейшла сину Платону, але батьки Фріске намагалися оскаржити це.

