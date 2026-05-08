Кличко-младший переезжает в США: как выглядит сын-гигант мэра Киева (фото)

Украинец будет выступать в Америке

Максим Кличко, украинский баскетболист, сын мэра Киева и бывшего чемпиона по боксу в супертяжелом весе Виталия Кличко, меняет клубную прописку. Спортсмен продолжит свою карьеру в Университете Восточной Каролины.

Что нужно знать

Кличко-младший перешел в американскую команду

Украинец сознательно выбрал не самый сильный в баскетболе университет

Ранее Максим играл за "Монако"

Об этом в соцсети Х сообщил директор по скаутингу DraftExpress Джон Чепкевич. По его словам, 21-летний баскетболист отказался от предложений более сильных студенческих команд, чтобы сразу иметь игровое время на паркете.

Как сообщают источники DraftExpress, Максим Кличко принял решение выступать за команду Университета Восточной Каролины. Этот центровой ростом 218 см набирает в среднем 14,9 очка и 7,9 подбора за игру в своем прорывном сезоне в молодежном первенстве Франции. Он также получал игровое время в составе "Монако" и выступал за основную сборную Украины. Джон Чепкевич

Отметим, Максим является сыном Виталия Кличко и Натальи Егоровой (бывшая жена мэра Киева, — Ред.). Он родился 1 апреля 2005 года, учился в США, после чего профессионально начал заниматься баскетболом. Кличко-младший уже дебютировал за сборную Украины. Это произошло в игре отбора на чемпионат Европы-2025 против Португалии (88:60).

Максим Кличко с братом Егором-Даниэлем, отцом Виталием и дядей Владимиром/Фото: instagram.com/maximklitschko1

Максим Кличко в сборной Украины/Фото: instagram.com/maximklitschko1

Максим Кличко переходит в Университет Восточной Каролины/Фото: instagram.com/maximklitschko1

Напомним, Максим сыграл за "Монако" в чемпионате Франции. Примечательно, что владельцем этого клуба является известный подсанкционный российский олигарх Алексей Федоричев.