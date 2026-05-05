У "АТБ" готують знижки на популярний продукт з 6 травня: на консерві можна зекономити 25%

Вигідні пропозиції в "АТБ" діятимуть шість днів

У мережі оприлюднили інформацію про майбутні знижки в "АТБ", які дозволять заощадити на популярному продукті уже з 6 травня. Акція триватиме до 12 травня.

Про це повідомили на сторінці з ніком "novini_znizhok" у "Threads". На відео, яке опублікували в дописі, показано акційну газету з цінами на продукцію.

Згідно з оприлюдненими даними, серед товарів зі знижкою — тунець кусочками в олії та у власному соку від ТМ De Luxe Foods&Goods Selected (по 185 грамів у кожній банці).

Без знижки вартість однієї банки становить 73,90 гривні, тоді як у період акції ціна знизиться до 54,90 гривні. Таким чином, знижка складатиме близько 25%.

Завдяки акційній пропозиції покупці зможуть заощадити майже 20 гривень на кожній одиниці товару. У зв’язку з цим користувачам краще не поспішати з покупкою та дочекатися старту акції 6 травня, щоб скористатися вигіднішою ціною.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в "АТБ" діють хороші знижки у відділах молочної продукції, засобів гігієни та побутової хімії.