ПСЖ — "Баварія": онлайн-трансляція півфіналу Ліги чемпіонів

Велика гра пройде у Парижі

У вівторок, 28 квітня, "Парі Сен-Жермен" прийме "Баварію" у рамках першого півфінального поєдинку Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2025/26. Обидві команди вважаються головними фаворитами у боротьбі за трофей.

Початок гри о 22:00 за київським часом.

ПСЖ прийме "Баварію" у Парижі на стадіоні "Парк-де-Пренс". Протистояння цієї пари півфіналістів вже прозвали у мережі прихованим фіналом.

Зазначимо, букмекери у цій парі віддають перевагу мюнхенцям, хоча у першій грі шанси команд приблизно рівні. Додамо, що офіційним транслятором матчів Ліги чемпіонів в Україні є медіаплатформа Megogo. Цю зустріч можна переглянути за платною підпискою.

ПСЖ та "Баварія" зустрічалися на загальному етапі ЛЧ сезону 2025//26. Гра, що проходила у Парижі, завершилася перемогою німецької команди з рахунком 1:2.

Нагадаємо, у 1/8 фіналу ЛЧ "Баварія" вибила італійську "Аталанту" із загальним рахунком 10:2. У 1/4 фіналу мюнхенці пройшли "Реал" (6:4). ПСЖ, своєю чергою, у стиковому раунді вибив "Монако" (5:4), потім "Челсі" (8:2) та "Ліверпуль" (4:0).