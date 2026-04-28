ПСЖ — "Баварія": онлайн-трансляція півфіналу Ліги чемпіонів
Велика гра пройде у Парижі
У вівторок, 28 квітня, "Парі Сен-Жермен" прийме "Баварію" у рамках першого півфінального поєдинку Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2025/26. Обидві команди вважаються головними фаворитами у боротьбі за трофей.
Що потрібно знати
- ПСЖ приймає "Баварію"
- Парижани — фаворити у домашній грі, але не у протистоянні
- Команди зустрічалися між собою цього сезону
"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу ПСЖ — "Баварія". Початок гри о 22:00 за київським часом.
Онлайн-трансляція матчу ПСЖ — "Баварія" (оновлюється)
ПСЖ прийме "Баварію" у Парижі на стадіоні "Парк-де-Пренс". Протистояння цієї пари півфіналістів вже прозвали у мережі прихованим фіналом.
Зазначимо, букмекери у цій парі віддають перевагу мюнхенцям, хоча у першій грі шанси команд приблизно рівні. Додамо, що офіційним транслятором матчів Ліги чемпіонів в Україні є медіаплатформа Megogo. Цю зустріч можна переглянути за платною підпискою.
ПСЖ та "Баварія" зустрічалися на загальному етапі ЛЧ сезону 2025//26. Гра, що проходила у Парижі, завершилася перемогою німецької команди з рахунком 1:2.
Нагадаємо, у 1/8 фіналу ЛЧ "Баварія" вибила італійську "Аталанту" із загальним рахунком 10:2. У 1/4 фіналу мюнхенці пройшли "Реал" (6:4). ПСЖ, своєю чергою, у стиковому раунді вибив "Монако" (5:4), потім "Челсі" (8:2) та "Ліверпуль" (4:0).