Іноземець або дует: хто очолить збірну України з футболу
З’явилися нові чутки про нового головного тренера національної команди
Після відходу Сергія Реброва з посади головного тренера збірної України з футболу минуло кілька днів. В Українській асоціації футболу (УАФ) не поспішають оголошувати ім’я його наступника.
Що потрібно знати
- Ребров провалив відбірковий цикл на ЧС-2026
- УАФ шукає йому заміну
- Названо головних кандидатів на посаду наставника Синьо-жовтих
Фаворитами у боротьбі за крісло наставника Синьо-жовтих є дві кандидатури. Про це повідомляє Динамо Київ Inside.
За інформацією джерела, голова УАФ Андрій Шевченко лобіює кандидатуру Андреа Мальдери. Італійський фахівець був асистентом "Шеви" у збірній України. Після виходу зі штабу Синьо-жовтих у 2021 році фахівець працював помічником Роберто Де Дзербі у "Брайтоні" (2022–2024 роки) та "Марселі" (2024–2026 роки).
Інша частина Виконкому УАФ хоче, щоб національну команду очолив тандем Мирон Маркевич/Олег Лужний. Джерело підкреслює, що у цей варіант віриться більше, ніж у призначення Мальдери. Зазначимо, іноземець ще жодного разу не був головним тренером збірної України з футболу.
Ситуація з можливим новим головним тренером збірної фактично на даний момент звелась до вибору із двох опцій — Мальдера (кандидатура Шевченка Андрія) та тандем Маркевич/Лужний (варіант, який підтримується більшістю виконкому УАФ). Чомусь віриться у більшу вирогіднсть другого варіанту.
Нагадаємо, збірна України під керівництвом Реброва не змогла кваліфікуватись на ЧС-2026. Синьо-жовті не змогли пройти Швецію (1:3) у півфіналі плей-оф кваліфікації європейського відбору. Раніше українці не змогли потрапити на Мундіаль напряму, посівши друге місце на груповому етапі кваліфікації. Наступні матчі Синьо-жовті, ймовірно, проведуть у міжнародне вікно перед стартом чемпіонату світу.