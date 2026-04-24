Вже "полетіли голови". Як Генштаб відреагував на голод бійців 14-ї бригади

Військові недоїдали та пили дощову воду

У Генеральному штабі ЗСУ підтвердили перебої у постачанні військових 14-ї бригади 2-го механізованого батальйону на позиціях на Харківському напрямку. У Генштабі вжили заходів для виправлення ситуації.

Чому виникли проблеми з забезпеченням бійців

У ГШ повідомили, що забезпечення підрозділів в районі Куп’янська ускладнилося через систематичні авіаційні та ракетні удари ворога по переправах через річку Оскіл. Логістика там забезпечується за допомогою плавзасобів та важких БпЛА. Однак прорахунки командування призвели до проблем з постачанням бійців.

"Попереднім командуванням 14 окремої механізованої бригади приховувався реальний стан справ, було втрачено певну кількість позицій та допущено низку прорахунків щодо забезпечення військовослужбовців. Зокрема, виявлено проблему з постачанням продовольства на одну з позицій бригади", — йдеться у повідомленні.

Які рішення ухвалено для виправлення ситуації

Через це командира 14 омбр усунули з посади, а командира 10 армійського корпусу звільнено з посади та призначено з пониженням. Новим командиром 14 омбр призначили полковника Тараса Максімова, а 10 армійський корпус очолив бригадний генерал Артем Богомолов. Щодо ситуації з голодуванням бійців комплексна комісія Сухопутних військ проводить розслідування.

"Нове командування бригади та корпусу вживає всіх можливих заходів для нормалізації ситуації та налагодження забезпечення військовослужбовців на бойових позиціях", — запевнили у Генштабі.

На позицію доставили продовольство

У ГШ додали, що нещодавно на позицію військовослужбовців 14 омбр доставлено продовольство. За наявності сприятливих умов, буде здійснена негайна евакуація наших воїнів.

Що відомо про нестачу їжі на позиціях 14 омбр

У середу, 22 квітня, користувачка Threads з нікнеймом i.petrovna_ поширила допис, що бійці 14-ї бригади голодують на позиціях та не мають доступу до питної води через систематичні перебої у постачанні. На це відреагували у пресслужбі Міноборони та запевнили, що командир бригади взяв це питання на контроль.

"Хлопці на позиціях без їжі та води! Командування не реагує. Бійці втрачають свідомість від голоду, пʼють дощову воду. Зі звʼязком теж проблеми", – йдеться у дописі

Фото схудлих бійців

"УП. Життя" повідомило, що акаунт належить доньці військового, який служив у 14-й бригаді, Іванні Побережнюк. Вона розповіла, що її батька демобілізували за станом здоровʼя, але він підтримує контакт із побратимами. Вони розповіли про складні умови та надіслали йому фото, які й оприлюднила Побережнюк. На знімках — четверо сильно схудлих чоловіків.

Що відомо про 14-ту окрему механізовану бригаду імені князя Романа Великого

Це зʼєднання з Волині зі штабом у місті Володимир. На початку повномасштабного вторгнення 14-та ОМБр брала участь у боях за Київщину, а в 2023 році отримала президентську відзнаку "За мужність та відвагу". З 2024 року бригада воює на Харківщині.

Нагадаємо, нардеп від "Слуги народу" Юрій Здебський назвав "Телеграфу" головну умову для визначення чітких термінів служби для мобілізованих. У процесі мобілізації готують зміни.